Kadir Gecesi'ne doğru
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Kadir Gecesi'ne doğru

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile bazı sivil toplum kuruluşları Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadir Gecesi'ne doğru
18.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:48

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile bazı sivil toplum kuruluşları Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında, kısa bir süre önce hoş geldin nidalarıyla karşıladıkları rahmet ve bereket ayı "Ramazan" ile vedalaşma vaktinin geldiğini belirtti.

Bereketi ve mağfiretiyle evlere ve gönüllere misafir olan on bir ayın sultanını uğurlamanın hüznünü yaşadıklarına işaret eden Dülger, "Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek ramazanı şerifi uğurlamaya hazırlanırken, Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz." dedi.

İnsanlığın koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Dülger, Türk milletinin nice zorlukları birlik, beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah. Salgın dönemini en kısa sürede geride bırakarak, bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, Kilis'imizi, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Milletimizin bu musibetten kurtulması için gece gündüz demeden canla başla mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kardeşlerimize Yüce Allah'tan yardım ve başarı diliyorum."

Milletvekili Ahmet Salih Dal da Kadir Gecesi'nin rahmetin sağanak sağanak yağdığı ve tövbelerin kabul edildiği mübarek gecelerden birisi olduğunu aktardı.

Kadir Gecesi'nin bin aydan, bir ömürden hayırlı olduğunun müjdelendiğini hatırlatan Dal, "Peygamberimize ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, günahlarımızdan arınmamız için ilahi fırsattır." dedi.

Dal, son günlerde içerisinde bulunulan salgın hastalık sürecinin devletin aldığı tedbirler ve vatandaşın göstermiş olduğu hassasiyet sayesinde Allah'ın izni ile en kısa zamanda bitmesini temenni ettiklerini aktardı.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de Kadir Gecesi'nin içerisinde bulunduğumuz zorlu sürecin en az zararla atlatılması için dua edilerek geçirilmesi gerektiğine işaret ederek, bu tür gecelerinin insanlık için birer fırsat olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de Kadir Gecesi'nin Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilemek için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, bu gece tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün etkisini artıran koronavirüs salgınının etkisini kaybetmesi için hep birlikte dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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