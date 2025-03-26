Kadir Gecesi görülen rüyalar gerçekleşir mi

Kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. İslam Dini'nde gecelerin en feyizlisi Kadir gecesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. Peki, Kadir gecesinde görülen rüyalar gerçekleşir mi?

KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

Kadir Gecesi Kur'ân'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

KADİR GECESİNDE GÖRÜLEN RÜYALAR GERÇEKLEŞİR Mİ

İslam inancına göre, Kadir Gecesi'nin özel bir zaman dilimi olduğuna ve bu gecede yapılan ibadetlerin ve duaların büyük bir değere sahip olduğuna inanılır. Ancak, Kadir Gecesi'nde görülen rüyaların gerçek olup olmayacağına dair kesin bir hüküm yoktur.