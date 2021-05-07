Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Kadir Gecesi yaklaşıyor. Bu noktada müslümanlar Kadir Gecesi duası ve Kadir Gecesinde okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Milyonlarca vatandaş, Kadir Gecesi okunacak dualarla ve yapılacak ibadetlerle bu kutsal geceyi en kıymetli şekilde geçirmeye çalışacak. İşte, Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okuduğu dua

Kadir Gecesi duası için Diyanet hususundaki bilgiler, Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Dini kaynaklara göre, Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler arasında namaz kılmak, dua etmek ve Kur'an-ı Kerîm'in okunması yer alıyor. İslam alimlerine göre, üzerinde namaz borcu olan kimsenin, bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Çünkü hem kaza borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almıyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur."

KADİR GECESİ DUASI

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua: Kadir Gecesi okunacak Allahümme inneke afüvvün duası ve anlamı nedir?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

Hz. Muhammed'in HZ. Aişe'ye Kadir Gecesi tavsiyeleri

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu söyledi.Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

KADİR GECESİ SURESİ

Kadir suresi Türkçe okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.br>

Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Gecesi'ne özel ayet-i kerime

Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure. "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."