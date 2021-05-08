Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Bolu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.
Bolu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.
Bolu'da, Büyük cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezit Cami'nde program düzenlendi.
Teravih namazına yakın saatlerde camiye gelen bazı vatandaşların katılımı ile düzenlenen programda Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu vaaz verdi.
Salavat ve ilahilerin seslendirildiği program yatsı ezanı ile sona erdi.
Yatsı ezanından sonra minarelerden dualar edilerek tekbirler ve salavatlar getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder