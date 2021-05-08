Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Bolu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Bolu'da, Büyük cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezit Cami'nde program düzenlendi.

Teravih namazına yakın saatlerde camiye gelen bazı vatandaşların katılımı ile düzenlenen programda Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu vaaz verdi.

Salavat ve ilahilerin seslendirildiği program yatsı ezanı ile sona erdi.

Yatsı ezanından sonra minarelerden dualar edilerek tekbirler ve salavatlar getirildi.

Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:23:13. #1.16#

title