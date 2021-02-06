Kadir Doğulu, sağlık sorunlarıyla boğuşan eşi Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor
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Kadir Doğulu, sağlık sorunlarıyla boğuşan eşi Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor

06.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:15
Kadir Doğulu, sağlık sorunlarıyla boğuşan eşi Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor

Oyuncu Kadir Doğulu, ciddi sağlık sorunları yaşayan eşi Neslihan Atagül'e adeta gözü gibi bakıyor. Atagül, bugün sosyal medya hesabından eşinin ayakkabısını bağladığı anları paylaştı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan Neslihan Atagül, yaşadığı geçirgen sendromu nedeniyle rol aldığı diziden ayrıldı. Zor günler geçiren Atagül'e en büyük desteği ise oyuncu sevgilisi Kadir Doğulu'dan geliyor.

EŞİNİN AYAKKABISINI BAĞLADI

Kadir Doğulu, geçirgen bağırsak sendromu hastalığı ile mücadele eden eşi Neslihan Atagül'ün ayakkabılarını bağladı. Atagül ise eşinin bu anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncuya kadın hayranlarından övgüler yağdı.

Kadir Doğulu, sağlık sorunlarıyla boğuşan eşi Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor

HIZLA KİLO VERDİ

Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak "Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir Doğulu, sağlık sorunlarıyla boğuşan eşi Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor

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Haber Yorumları (9)
SALİH: Acil şifa diliyorum Neslihan hanımefendiye. Benim eşim de ''geçirgen bağırsak sendromu'' olsaydı, ben de böyle davranırdım.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ONUR: Yapmışsın kendince birşey tamam da birde foto paylasip neyin reklamını yapıyorsun
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ONUR''A: Sana kalsa ağzını burnunu kırmak gerekirdi değil mi ?
1 Yayından Kaldır
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