Kadir Doğulu, sağlık sorunlarıyla boğuşan eşi Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan Neslihan Atagül, yaşadığı geçirgen sendromu nedeniyle rol aldığı diziden ayrıldı. Zor günler geçiren Atagül'e en büyük desteği ise oyuncu sevgilisi Kadir Doğulu'dan geliyor.

EŞİNİN AYAKKABISINI BAĞLADI

Kadir Doğulu, geçirgen bağırsak sendromu hastalığı ile mücadele eden eşi Neslihan Atagül'ün ayakkabılarını bağladı. Atagül ise eşinin bu anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncuya kadın hayranlarından övgüler yağdı.

HIZLA KİLO VERDİ

Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak "Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.