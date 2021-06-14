Kadir Doğulu kimdir? Aşkın Tarifi Fırat kimdir? Kadir Doğulu kaç yaşında, nereli? Kadir Doğulu biyografisi!

Aşkın Tarifi Fırat Karasu karakteri merak ediliyor. Aşkın Tarifi dizisi pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Kadir Doğulu'nun canlandırdığı Fırat Karasu karakteri kısa sürede araştırılan konular arasına girdi. Peki, Kadir Doğulu kimdir? Aşkın Tarifi Fırat kimdir? Kadir Doğulu kaç yaşında, nereli? Kadir Doğulu mesleği nedir? Kadir Doğulu hayatı ve biyografisi nedir?

Aşkın Tarifi Fırat Karasu karakteri merak ediliyor. Aşkın Tarifi dizisi pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Kadir Doğulu'nun canlandırdığı Fırat Karasu karakteri kısa sürede araştırılan konular arasına girdi. Peki, Kadir Doğulu kimdir? Aşkın Tarifi Fırat kimdir? Kadir Doğulu kaç yaşında, nereli? Kadir Doğulu mesleği nedir? Kadir Doğulu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detayla haberimizde…

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Abdulkadir Doğulu (d. 19 Nisan 1982, Mersin), ya da kısaca Kadir Doğulu, Türk oyuncu ve manken.

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı. 2015 yılının Şubat ayında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.

DİZİLERİ

Aşkın Tarifi

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Bana Sevmeyi Anlat

Babamın Günahları

Vuslat

Jet Sosyete

Sevdam Alabora (dizi)

Fatih-Harbiye (dizi)

Bir Hikayem Var ( sinema)

Pis Yedili (dizi)

Küçük Sırlar (dizi)

AŞKIN TARİFİ FIRAT KARASU KİMDİR?

Mert, içten ve gözü kara bir gençtir. Aslen Anteplidir. Tam bir doğulu gibi tuttuğunu koparan, dürüst ve sözünün eridir. Fırat'ın tek kusuru, delinin de delisi akan kanıdır. Kızdığında, gözü dünyayı görmez. Kararlarını hiç düşünmeden, aniden verir. İşler sarpa sardığındaysa, asla kaçmaz. Sonuna kadar mücadele eder ve üstüne düşen ne varsa, yerine getirir. Çok fedakâr, daima kendinden önce sevdiklerini düşünen biridir. En büyük tutkusu ise yemektir. Kebap yapmayı çok küçük yaşta, Antep'te babasına çıraklık ederek öğrenmiştir. Büyüdükçe, diğer mutfaklara da ilgi duymaya başlamıştır. Okumaya geldiği İstanbul'da Fransız mutfağıyla özellikle ilgilenmiş, bu konuda eğitimler almış, önemli şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.