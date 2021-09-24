Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma'

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Yerel

Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma' Kütahya'da, son zamanların popüler uygulamalarından kirpik kaldırma, göz çevresini güzelleştirmek isteyen kadınların yeni gözdesi haline geldiği belirtildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma'

KÜTAHYA - Kütahya'da, son zamanların popüler uygulamalarından kirpik kaldırma, göz çevresini güzelleştirmek isteyen kadınların yeni gözdesi haline geldiği belirtildi.

Etkileyici gözlere sahip olmak ve dikkat çekici bir görünüm elde etmek isteyen kadınların bu işlemleri tercih ettiği ifade edildi. Kadın tarafından son aylar da büyük bir ilgi ile kirpik lifting uygulamasının tercih edildiğini söyleyen Güzellik Uzmanı Güher İnci Tunç, "Kirpik lifting tamamen bir kirpin bakımıdır. Kirpik bakımı bitkisel kretinler ve bitkisel yağlar yükleyerek kıvrıklı rimelli bir görünüm sağlayarak kirpiğin bir ile 1,5 aylık bakımının yapılma işlemidir. Herkesin small, medium, large gibi kirpik boyutu var ve ona göre yamalar tercih edilir. Onalar yapamaya yapıştırıldıktan sonra kirpik 5 işlemden geçer, kişi eğer isterse bigment işlemi de yapılır ve gözün rimelli görünümünü sağlar. Kirpik liftin işleminden sonra kişi 1,5-2 ay kullanabilir. Kadınlar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen bir işlem olan kirpik lifting ipek kirpiğe göre de daha fazla tercih edilir oldu. Çünkü ipek kirpik olduğu gibi kullanma zorluğu yok ve kendi kirpiğiniz olduğu için de yüz üstü yatabiliyor, rimel kullanabiliyorsunuz, elinizle gözünüzüm kaşıyabiliyorsunuz ve bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve 2 ay boyunca kıvrıklı bir rimelli bir görünüme sahip olunuyor" dedi.

Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma'

Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma'

Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma'

Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma'
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Amelia Hamlin Burak Yamantürk Yiğit Marcus Aral
Spor Marcao Şenol Güneş Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadınların yeni gözdesi, 'Kirpik kaldırma' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 22:18:33. #1.17#