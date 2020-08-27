Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
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Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü

ABD'de yürütülen bir çalışmada, kadınların, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi olan "T lenfositleri" içeren daha güçlü bağışıklık sistemine sahip bulunduğu gözlendi. Bu lenfositler sayesinde kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olduğu belirlendi.

27.08.2020 22:54 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:06

ABD'de Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki öncülüğünde yürütülen çalışmanın ayrıntıları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı. Bu çalışmaya göre koronavirüsün kadınlara nazaran erkekleri daha çok etkilediği ve bunun nedeninin kadınlarde virüsleri yok eden kan hücresi olan "T lenfositleri" içeren daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olması gösterildi.

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ölüm vakalarının yaklaşık yüzde 60'ını erkeklerin oluşturduğunu tespit etti.

ERKEKLER VE KADINLARIN FARKLI TEDAVİLERE İHTİYACI VAR

Kadın ve erkeklerin bağışıklık sistemindeki farklılıkları araştıran uzmanlar, kadınların, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi "T lenfositleri"ne sahip olduğunu ve bunların bağışıklığı kuvvetli kılabilecek bir tepki oluşturduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumda kadın ve erkeklerin farklı tedavilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

AŞININ ÖNEMİ VURGULANDI

Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki, "Erkekler ve kadınlar gerçekten Kovid-19'a karşı farklı bağışıklık tepkileri geliştiriyor. Erkekler için T lenfosit tepkilerini aşılarla güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

T HÜCRESİ NEDİR?

T hücreleri bir tür bağışıklık hücreleridir ve vücudu istila eden hastalık yapıcı patojenleri veya virüsün bulaştığı enfekte hücreleri tespit edip ortadan kaldırmakla görevlidirler. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır.

Sitotoksik T hücreleri (CD8+) enfekte hücreleri, tümör hücrelerini ve organ nakli ile gelen hücreleri yok eder. Bu hücreler 'öldürücü' veya sitotoksik hücrelerdir, zira tanıdıkları antijenler gösteren belirli hücreleri hedef alır, yok ederler.

Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
FEMİNASİZM: Kadınlarda T hücresi var diyerek ötekileştiremezsiniz hasta insanlarda T hücresi var, hasta diğer insanlarda da T hücresi yok deyin mesela :D
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