Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
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Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi Bitlis'te kadınlara yönelik açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

BİTLİS - Bitlis'te kadınlara yönelik açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Kültür merkezinde 5 dalda açılan kurslarda kadınların yaptığı birbirinden güzel ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Çoban, yıl boyunca kadınların yaptığı ürünleri sergilediklerini söyledi. Müdürlükleri bünyesinde 5 kursun açıldığını ifade eden Çoban, "Salgın olmasına rağmen kadınlar güzel ürünler ortaya çıkardı. Bu süreçte yaptığımız çalışmalara kadınlar büyük ilgi gösterdi. Bu çalışmaların kadınlara çok yararlı olduğunun farkındayız. Sürekli desteklenmesi gereken bir konu. Elimizden geldiğince mekanlarımızda bu kursları yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay

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