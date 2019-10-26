Kadınlardan meme kanseri mesajı: Farkındayız!

26.10.2019 09:23

Halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Ücretsiz olarak gerçekleştirilen seminer ve zumba etkinliği yoğun ilgi gördü.

'ERKEN TANI' VURGUSU

Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon, İzmir Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Oktay'ın sunumu ile başladı. Meme kanseri ile mücadelede erken tanının önemine vurgu yapan Oktay; hastalığın belirtileri, korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

PEMBE GİYSİLERLE ZUMBA

Sunumun ardından uzman eğitmenler eşliğinde zumba etkinliği gerçekleştirildi. Meme kanseri ile mücadelenin sembol rengi olan 'pembe' kıyafetler giyen kadınlar; hem hastalığa karşı 'Farkındayız' mesajı verdi, hem de sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekti.

HER 8 KADINDAN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR

Etkinliğin açılışına katılarak kadınlara destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Meme kanseri, hem dünya genelinde hem de ülkemizde kadınlarda en fazla görülen kanser türü. Ne yazık ki dünyada her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor. Herkes bu gerçeğin farkında olmalı. Erken tanı halinde tedavisi mümkün olan bu hastalığa karşı bilinçli olmak büyük önem taşıyor. Belediye Başkanı olmanın yanında, bir hekim olarak tüm kadınlara düzenli kontrol çağrısı yapıyorum" dedi. Başkan Tugay, etkinliğe katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Ayşenur Oktay'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: Bültenler