Kadınlara özel spor merkezi, kadınlar gününde hizmete girdi
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Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Köşker, Güncel

Kadınlara özel spor merkezi, kadınlar gününde hizmete girdi

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve sadece kadınlara özel olan Şehit Demet Sezen Spor Merkezi düzenlenen program ile Gölbaşı'lı kadınların hizmetine girdi.

09.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:14
Kadınlara özel spor merkezi, kadınlar gününde hizmete girdi

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve sadece kadınlara özel olan Şehit Demet Sezen Spor Merkezi düzenlenen program ile Gölbaşı'lı kadınların hizmetine girdi.


Gölbaşı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Demet Sezen Spor Merkezi kadınlar gününde düzünlenen tanıtım programı ile Gölbaşı'lı kadınların hizmetine açıldı. Düzenlenen programa Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Eşi Yeşim Şimşek, Şehit Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker, Siyasi Parti Kadın Kolları Başkanları, Muhtarlar, Belediye Meclis Üyeleri, Stk temsilciler ve Gölbaşılı Kadınlar katıldı.


Tanıtım programında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; Bugün sizlere bu tesisimizin Gölbaşı'lı kadınlarımızın hizmetine açıyoruz.Bugün Dünya kadınlar günü bu tesisimizi sadece Gölbaşı'nda yaşayan Gölbaşılı kadınlarımızın kullanması için tasarlamıştır. Bu tesisi Gölbaşılı kadınlarımıza bu özel günde hediye ediyoruz. ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Başkan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek Şehit Demet Sezen'in Annesi Zeynep Köşker'e 8 Mart anneler günü nedeniyle çiçek takatim etti.


Şehit Demet Sezen'in Annesi Zeynep Köşker "Şehidim için çok mutlu oldum. Belediye Başkanına ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kızımın adını burada yaşatıyorlar. Yattığı yer nur olsun, mekanı cennet olsun, annesi ona kurban olsun. Vatanı ve milleti için o kanını akıttı ama değeri varmış, herkese teşekkür ediyorum."


Köşker'in özel isteğini kırmayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla, Şehit Demet Sezen Spor Merkezi 15 gün boyunca herkese ücretsiz hizmet verecek.


Program'da sonunda vatandaşa yemek ikramında bulunuldu ve Şehit Demet Sezen Spor Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.Şehit Demet Sezen Spor Merkezi'nin içerisinde havuz,fitnesi merkezi, hamam, buhar odası, sauna, ofisler, sergi alanı, restoran ve kafeterya bulunuyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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