Kadınlara erkekleri cezbetmek için 'Onu Sokrates'e benzetin' diyen dergiye tepki
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Kadınlara erkekleri cezbetmek için 'Onu Sokrates'e benzetin' diyen dergiye tepki

JJ adlı Japon moda dergisi, kadınlara ilgi çekebilmek için erkeklerin zekasına iltifat ederek, "Karmaşık bir şeyler söylediğinde ona Sokrates gibi konuşuyorsun yanıtını verin" diye yazdı. Sözde taktiğin yazılı olduğu sayfa sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kişi tepkisini dile getirdi.

06.12.2019 07:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:43
Kadınlara erkekleri cezbetmek için 'Onu Sokrates'e benzetin' diyen dergiye tepki

'da bir moda dergisinin kadınlara, erkekleri cezbetmek için verdiği tartışmalı bir tavsiye eleştiri topladı.


JJ adlı dergi, kadınlara ilgi çekebilmek için erkeklerin zekasına iltifat ederek, "Karmaşık bir şeyler söylediğinde ona gibi konuşuyorsun yanıtını verin" diye yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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