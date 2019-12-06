Kadınlara erkekleri cezbetmek için 'Onu Sokrates'e benzetin' diyen dergiye tepki

06.12.2019 07:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:43

Japonya'da bir moda dergisinin kadınlara, erkekleri cezbetmek için verdiği tartışmalı bir tavsiye eleştiri topladı.



JJ adlı dergi, kadınlara ilgi çekebilmek için erkeklerin zekasına iltifat ederek, "Karmaşık bir şeyler söylediğinde ona Sokrates gibi konuşuyorsun yanıtını verin" diye yazdı. Euronews.com'da Görüntüle