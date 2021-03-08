Kadınlar Günü neden kutlanır? 8 Mart Kadınlar Günü nedir, ne zaman çıktı? Kadınlar Günü neden var? İşte kadınlar günü tarihi

Kadınlar Günü, ilk çıktığı an itibariyle tarih boyunca kadın haklarının ön plana çıkarılmasında büyük önem arz etmiştir. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasına olanak sağlamaktadır. Kadınlar Günü neden kutlanır? 8 Mart Kadınlar Günü nedir, ne zaman çıktı? Neden var?

Dünya Kadınlar Günü ilk ne zaman ortaya çıktığı ve neden kutlandığı ile merak konusu olan günlerden birisi olmaktadır. Temelleri 1977 yılına dayansa da, geçmişi 1857 yılına kadar dayanan Dünya Kadınlar Günü, bir mücadelenin eseri olarak ortaya çıkmıştır. Temel insan haklarından kadınların da eşit olarak faydalanabilmesi açısından bir harekete ivme kazandıran 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yaklaşık 40 yıldır kutlanmaya devam edilmektedir. Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Bu bir kutlama mı, protesto mu?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kadınlar Günü'nün kökleri, işçi hakları hareketlerine dayanıyor ve 8 Mart Birleşmiş Milletler tarafından da Dünya Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor.

Bugün neredeyse tüm dünyada ses getiren eylemlere sahne olan 8 Mart'ın tohumları 1908 yılında, New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle atılmıştı.



Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8 Mart'ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etmişti. Bu özel günü uluslararası hale getirme fikrini ortaya atan ilk kişi ise Clara Zetkin'di.

1910 yılında Kopenhag'da toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı'nda Dünya Kadınlar Günü fikrini önerdi. Konferansa 17 farklı ülkeden katılan 100 kadın, Zetkin'in önerisini oybirliğiyle kabul etti.

İlk uluslararası etkinlikler ise 1911'de, Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de düzenlendi. Dünya Kadınlar Günü'nün 100. yıldönümü de büyük organizasyonlarla kutlanmıştı.

Bugün ise Dünya Kadınlar Günü'nün 106. yıldönümü. Dünya Kadınlar Günü'nün resmiyet kazanması için ise on yıllar geçmesi gerekti.

1975'te Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü'nü kabul etti ve her yıl için özel bir tema belirlemeye başladı. 1996'da belirlenen ilk tema 'Geçmişi kutlamak, geleceği planlamak' şeklindeydi. Bu yılın temasıysa "Çalışma hayatını değiştiren kadınlar: 2030'a kadar eşitlik".

BM verilerine göre çalışma yaşındaki kadınların sadece yarısı işgücüne katılıyor.

Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınların toplum içerisinde, siyasette ve iş hayatında elde ettiği başarıları kutlanıyor. Ancak aynı zamanda 8 Mart'ın kökleri hâlâ sesini duyuruyor. Kadınlar Günü'nde cinsiyet eşitsizlikleri vurgulanıyor ve protestolar düzenleniyor.

NEDEN 8 MART?

Dünya Kadınlar Günü fikrini ortaya atan Clara Zetkin'in aklında belirli bir tarih yoktu.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1917'de Rus emekçi kadınlar "Ekmek ve barış istiyoruz" sloganlarıyla sokaklara çıkmıştı.

Eylemlerden dördüncü gününde Rus Çarı tahttan indirildi. Kurulan geçici hükümet ise kadınlara seçme hakkı tanıdı.

Rusya'daki kadın eylemlerinin başlangıcı, Jülyen takvimine göre 23 Şubat'tı. Dünya genelinde daha yaygın biçimde kullanılan Miladi (Gregoryen) takvimde bu tarih 8 Mart'a denk geliyordu.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ DE VAR MI?

Evet var. 19 Kasım her yıl Dünya Erkekler Günü olarak birçok etkinliğe sahne oluyor. Ancak 19 Kasım BM tarafından resmi kutlama günü olarak tanınmış değil.

1990'lardan bu yana 60'tan fazla ülkede düzenlenen Dünya Erkekler Günü etkinliklerinde odak noktası genellikle erkeklerin ve erkek çocukların sağlığı, cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve olumlu erkek rol modeller oluyor.

2016'nın teması "Erkek intiharlarını durduralım" şeklindeydi.

PEK ÇOK ÜLKEDE RESMİ TATİL Mİ?

Pek çok ülkede Dünya Kadınlar Günü resmi tatil.

Dünya genelinde çiçek satışlarının 8 Mart ve öncesindeki birkaç günde neredeyse iki kat arttığı belirtiliyor.

Her ne kadar Çin'de çalışan kadınlara yarım iş günü izin verilmesi resmi makamlar tarafından tavsiye edilse de, işverenler bu tavsiyeye pek kulak asmıyorlar.

İtalya'da La Festa della Donna olarak adlandırılan Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara mimoza çiçeği hediye etme geleneği var. Her ne kadar bu geleneğin kökleri tam olarak bilinmese de, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden hemen sonra Roma'da başladığı düşünülüyor.

ABD'de ise Mart ayı "Kadınların Tarihi" olarak kabul ediliyor ve Beyaz Saray, Amerikalı kadınların başarılarını sıralayan bir bildiri yayınlıyor.

8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Bir kadına yapamayacağı her şeyi söylemek, ona ne yapabileceğini söylemektir." –İspanyol Atasözü

"İyi davranışlı kadın nadir olarak tarih yazar." -Eleanor Roosevelt

"Büyüleyici bir kadın kalabalığı takip etmez; kendisidir. " -Loretta Young

"Bir kadının sahip olabileceği en iyi koruma cesarettir." –Elizabeth Cady Stanton

"Kadının olduğu yerde sihir vardır." –Ntozake Shange

"Bu hayata, onu yaşayacak kadar güçlü olduğun için verildi." -Bilinmeyen

"Kadınlar dünyadaki kullanılmayan en büyük yetenek rezervuarıdır." - Hillary Clinton

Bir şövalye aramıyordu. Bir kılıç arıyordu. " -Atticus

Her şeyden önce, hayatınızın kahramanı olun. Kurban değil. " -Nora Ephron

"Kızlar asla akıllı olmaktan korkmamalı." -Emma Watson

"Hayat zor sevgilim, ama sen de öylesin." –Stephanie Bennett-Henry

"Güçlü bir kadın, gözünde bir meydan okuma gibi görünüyor ve ona göz kırpıyor." -Gina Carey

"Başkalarının ne düşündüğünü sürekli önemsiyorsan hayatın senin değil." -Bilinmeyen

"Bir hayalin varsa, onu hedef yap." -Bilinmeyen

"Bazen ejderhayı öldüren ve prensi kurtaran prensestir." -Samuel Lowe

"Hayalleri olan küçük kızlar vizyon sahibi kadın olurlar." -Bilinmeyen.

"Tüm kurallara uyarsanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız." -Katherine Hepburn

"Yapacağına inandı ve yaptı." -Bilinmeyen

"Sustuğumuzda sesimizin önemini anlıyoruz." –Malala Yousafzai

"Bilginiz varsa, bırakın başkalarının mumlarını yakmasına izin verin." -Margaret Fuller

"Bazen kadın olmak cesaret ister." -Bilinmeyen

"Başarılı bir kadın, başkalarının ona fırlattığı tuğlalarla sağlam bir temel oluşturabilen kişidir." -Bilinmeyen

Bir şeyin söylenmesini istiyorsanız, bir adama sorun. Bir şeyin yapılmasını istiyorsanız, bir kadına sorun. " -Margaret Thatcher

"Sesi olan bir kadın, tanımı gereği güçlü bir kadındır. Ancak bu sesi bulmak için arama yapmak oldukça zor olabilir. " -Melinda Gates