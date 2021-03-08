Kadınlar Günü'nde trafik, 83 yaşındaki Firdevs teyze için durdu

Bursa'da akan trafikte yolun karşısına geçmekte zorlanan 83 yaşındaki yaşlı kadının yardımına, trafik polisleri koştu. Akan trafik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Firdevs teyze için dururken, trafik polislerinin duyarlı davranışı büyük takdir topladı.

Görüntüler, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kameralara yansıdı. Sabahın erken saatlerinde Bahar Mahallesi'ndeki evinden çıkan 83 yaşındaki Firdevs teyze, Reyhan Pazarı'na çıkmak için elindeki pazar çantasıyla hareket etti. Fevzi Çakmak Caddesi'ne geldiği sırada akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Firdevs teyze, zorluk yaşadı. Firdevs teyzenin yolun karşısına geçmekte zorlandığı gören trafik polisleri, bu duruma tepkisiz kalmadı. Bir trafik polisi, akan trafiği durdurarak, yaşlı kadın yolun karşısına geçene kadar koluna girip, kendisine eşlik etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Firdevs teyze için trafik dururken, polislerin bu hareketi büyük takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı