'Kadınlar Günü'nde, tandırda ekmek mesaisi

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde yaşayan Yurdagül Deveci (60), 'Dünya Kadınlar Günü' olan 8 Mart sabahına tandırda ekmek pişirerek, başladı. 1'i kız 4 çocuk ve 2 torun sahibi Deveci, "Kadınlar olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şeyin önünde, kadınlardır. Yapan, yakıştıran kadınlardır. Kadınlara el kalkmasın. Kadınlara kalkan eller kırılsın" dedi.

Karakale köyünde oturan Yurdagül Deveci, her haftanın ilk günü yaptığı gibi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen pazartesi de tandırın başına geçti. Ailesinin haftalık ekmeğini pişirmek için kolları sıvayan Deveci, bir taraftan hamur açarken bir taraftan da hazırladığı ekmekleri tandırda pişirmeye başladı. Yanına gelen torunlarıyla da yakından ilgilenen Deveci, gün boyu ekmek mesaisini sürüyor.

Yurdagül Deveci,? 32 yıldır ekmek pişirdiğini dile getirerek, "Kayınvalidem bana tandırda ekmek pişirmeyi öğretti ve o günden bu yana ihtiyaç olduğunda tandırda ekmek pişiriyorum. Bugün 1 haftalık ekmek pişireceğim. Bazen 10 günlük de pişiriyorum. Evimize gelen misafirler ve işimizin durumuna göre ekmek pişiriyorum. Akşamdan hamuru hazırlıyorum, evde gece bekliyor. Sabah da erkenden kalkıp, sobamı yakıyorum ardından tandırı hazırlıyorum sonra ekmek pişirmeye başlıyorum. Önce lavaş yapıyorum sonra da yuvarlak ekmekleri yapıyorum. Bugün Kadınlar Günü. Kadınlar, olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şeyin önünde, kadınlardır. Yapan, yakıştıran kadınlardır. Kadınlara el kalkmasın. Kadınlara kalkan eller kırılsın. Kadınlar cefakardır, kadınlar çalışkandır. Burada, köyde her şey kadınların elinden geçer. Kadınlar hayvanlara bakıyor, süt sağıyor, peynir yapıyor yani her şeyi kadınlar yapıyor" diye konuştu.

Köydeki 1 gününü de anlatan Yurdagül Deveci, "Her sabah saat 05.00'te uyanırız, gece saat 22.00'ye kadar çalışırız. Kalkar kalkmaz abdest alıp namazımı kılıyorum. Gelip ahırda hayvanları sağıyorum. Sobamı kalıyorum ondan sonra çay hazırlıyorum sonra oğlumla birlikte ahıra gidip hayvanlara bakıyorum. Ondan sonra da gidip ailece kahvaltı yapıyoruz. Ardından ev işleri başlıyor, akşama doğru tekrar hayvanların bakımı ve beslenmesi başlıyor. Kaz ve tavuk da besliyoruz. Kazlar yumurtluyor, onlara bakıyoruz. Böyle gidiyor köy hayatı. Nüfusu çok olanlar 4-5 günde bir ekmek pişiriyor" dedi.

