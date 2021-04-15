Kadınlar evde yaptıkları ürünleri, kurdukları kooperatifte satacak

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 7 kadın kurdukları Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla erişte, tarhana, reçel, pekmez ve el işi ürünleri satışa çıkarıyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 7 kadın kurdukları Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla erişte, tarhana, reçel, pekmez ve el işi ürünleri satışa çıkarıyor. Kooperatif Başkanı Özlem Ünal, "Evde yaptığımız işleri kooperatif kurarak, büyütmek istedik. Bakanlıktan aldığımız destekle ülke pazarında yer almak istiyoruz" dedi.

Ulus Belediye Belediyesi'nin öncülüğünde 7 kadın üretici bir araya gelerek Ulus Doğa Kenti Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Geçen ay Ticaret Bakanlığı'nın 'Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına' el sanatları ve yöresel yiyecekler yapım atölyesiyle ilgili proje sunuldu. Bakanlık tarafından kabul edilen proje ile ilçede kurulan kooperatif 104 bin 587 TL hibe destek aldı. Kooperatif üyeleri alınan destekle yöresel yiyecekler ile el işi yapım atölyeleri kurarak, satışa sunacak. Şu anda kooperatif üyeleri 7 kadın evlerinde erişte, tarhana, böğürtlen ve süt reçeli, kozalak armut, dut ve elma pekmezi, magnetler, tel kırma çanta ile tepsi ve el örgüsü sepetler üretiyor.

'AMACIMIZ EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAK'Uzun zamandır ilçede yöresel pazarda kadınların satış yaptığını söyleyen Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Özlem Ünal, "Kooperatifimizi kurduk, bakanlıktan hibe desteğimizi aldık. Bundan sonraki süreçte profesyonel bir mutfak kurarak, yöremize özgü ürünlerin satışını yaparak ekonomimize katkı sunmak istiyoruz. Yöremize özgü erişte, pekmez, reçel ile el işi ürünler üretiyoruz. Buradaki amacımız yöresel ürünler üreten kadınlarımızı pazarlama konusunda desteklemek istiyoruz. Bundan sonra süreçte güzel çalışmalar yaparak, bölgemizi dünyaya tanıtmak olacaktır" dedi.'YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAĞIZ'

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Bizim yöresel pazaryerimizde kadınlarımız ürettiği birçok yerel ürünlerimiz vardı. Bizde bunun bir araya getirilerek, daha çok pazara ulaşmasını istedik. Belediye olarak kadınlarımızın kooperatif kurmasına öncülük ettik. Pandemi döneminde evlerde kalan kadınlarımız daha çok yöresel yiyecekler yapması bizler için büyük avantaj oldu. Şimdi kooperatifimiz önümüzdeki günlerde profesyonel bir mutfak kurarak, daha güzel ürünlerin üretimine başlanacak. Yöresel ürünlerimizle geniş kitlelere ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR