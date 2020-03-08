Kadınlar evde ürettikleri ürünleri pazarda satacak
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Dünya Kadınlar Günü, Şanlıurfa, Karaköprü, Güncel

Kadınlar evde ürettikleri ürünleri pazarda satacak

Karaköprü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şanlıurfa'da bir ilk olarak Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı'nı (KEDÜP) hizmete açtı.

08.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:11
Kadınlar evde ürettikleri ürünleri pazarda satacak

Karaköprü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şanlıurfa'da bir ilk olarak Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı'nı (KEDÜP) hizmete açtı.


Yaptığı projelerle birçok belediyeye örnek olan Karaköprü Belediyesi, Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı açtı. Kadınlar kendi el emeği doğal ürünlerini pazarda sergiledi. Yaşam Sokağı'ndaki açılışa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve eşi Güler Baydilli'nin yanı sıra, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl ve eşi Öznur Akıl, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Kılıç, Karaköprü Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin anısına Yasin okunması ile başlayan törende konuşan AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Karaköprü Belediyesi tarafından açılan KEDÜP'ün hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, kadınların bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğinin altını çizdi. Baydilli, "Tüm dünyada kadınlar günü 16 Aralık 1977'de olarak bilinir. Bunun yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak belirlenmiş. Bence Dünya Kadınlar Günü Hazreti Adem'i yarattığı gün ona yoldaşlık, arkadaşlık ve en önemlisi eş olarak Hazreti Havva'yı yarattığı gün aslında dünya kadınlar günüdür. İslam tarihindeki Dünya kadınlar günü ise kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye döneminde Peygamber Efendimizin bunu ortadan kaldırıp kadınların baş tacı edilmesi gerektiği söyleminin ardından sonraki gündür" dedi.


KEDÜP'ü kurarak kadınların kendi ayakları üzerinde durarak, ekonomiye katkıda bulunacaklarını söyleyen Başkan Baydilli, "Karaköprü Belediyesi olarak kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durması ve kendilerini istihdam etmeleri için projeler geliştiriyoruz. Daha önce dezavantajlı kadınlarımız için Yaşam Sokağı'nı hizmete sunduk. Bugünde KEDÜP yani Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı'nı açıyoruz. Burada kadınlarımız, annelerimiz kendi doğal ürünlerini ve el emeği göz nuru ürünlerin satışını çıkararak kendi ayakları üzerinde durmuş olacaklar. Ben öncelikle KEDÜP'ün kurulmasında emeği geçen başta refikam Güler Hanım'a ve AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Seher Kılıç ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir pazarın açılmasından gurur duyduğunu aktaran AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, "Bu örnek projenin Karaköprü'den başlayıp tüm ilçelere yayılmasını diliyorum. Kadınlarımızın ekonomide yer alacağı bu projeden dolayı Güler Hanım ve Seher Hanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.


Doğal ve organik ürün bulmaktan yakınan Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, "Kadınlarımıza düşen gerçekten doğal ve organik olan ürünleri sunmaları halinde satış yapmamaları mümkün değil. Başta Kaymakamlık, Valilik ve Belediye olarak bu tarz bir alım yapılacağı zaman burayı tercih ederiz. Bu projeye öncülük eden ve ilki sağlayan Başkanımız Metin Baydilli'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından pazarın açılışına geçildi. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar pazarı gezdi. Başkan Metin Baydilli pazar gezisi sırasında tezgahın arkasına geçerek eşi ile birlikte gözleme pişirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Manşet

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