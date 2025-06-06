Kurban Bayramı arifesinde kadınların bayram namazı kılıp kılamayacağı merak konusu oldu. Diyanete göre kadınlar bayram namazı kılabilir mi haberimizde yer alıyor. Peki, Kadınlar bayram namazı kılar mı? Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur? İşte detaylar haberimizde...

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.