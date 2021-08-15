Kadınlar artık evde yıkanabilir halıları tercih ediyor
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Kadınlar artık evde yıkanabilir halıları tercih ediyor

Kadınlar artık evde yıkanabilir halıları tercih ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de yaz aylarında evlerdeki halılarını yenileyen kadınlar, genellikle kendilerinin yıkayabileceği ürünleri tercih ediyor.

Eskişehir'de yaz aylarında evlerdeki halılarını yenileyen kadınlar, genellikle kendilerinin yıkayabileceği ürünleri tercih ediyor.

Korona virüs dolayısıyla uzun süre evlerde kalınması kadınları harekete geçirdi. Evde bulunan özellikle halıları yıkamayan veren vatandaşların yanı sıra yenileyende çok oldu. Normalleşme süreci sonrasında Kurban Bayramı'nı geçiren vatandaşlar halı satan işlemlerin yolunu tuttu. Son günlerde işleri hızlanan halıcıların ise yüzleri gülüyor.

"Bu yaz satışlarımız olumlu yönde devam ediyor"

Bir halı mağazasında yetkili satıcı olan Sema Dilek, yaz sezonu ile birlikte satışların iyi olduğunu ve yoğun geçtiğini belirtti. Satışların son zamanlarda hızlandığını aktaran Dilek, "Bu yaz satışlarımız olumlu yönde devam ediyor. Şu anda gösterilen ilgiden memnunuz. Yeni evlenen çiftler ve eskimiş halıları değiştirmek isteyen müşterilerimiz geliyor. Bu yıl müşterilerimizden gelen talep yoğun oldu" diye konuştu.

"Ebatları küçük halılar hanımlar daha çok tercih ediyor"

"Satışa sunulan halı fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğini söyleyen Sema Dilek, hanımların çamaşır makinesine yıkanabilen halıları tercih ettiğine dikkat çekti. Dilek, "Satışa sunulan halıların fiyatının 350 TL ile 7 bin TL arasında değişiyor ve alan kişinin durumuna göre indirim de yapıyoruz. Her modele göre halı alınıyor ama bambu ipek halı ve dijatal baskılı halıları alan çok oluyor. Hanımlar, çamaşır makinesinde yıkanılan ve ebatları küçük halıları daha çok tercih ediyor. Biraz müşterinin isteğine göre hareket ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kadınlar artık evde yıkanabilir halıları tercih ediyor
Kadınlar artık evde yıkanabilir halıları tercih ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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