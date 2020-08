Kadınlar 55 mahallede diyetisyen ve spor eğitmenleri eşliğinde spor ve sağlıklı beslenme hareketi... Kadınlar 55 mahallede diyetisyen ve spor eğitmenleri eşliğinde spor ve sağlıklı beslenme hareketi ile buluştu Kadınlar için sağlık ve spor hareketi 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' ile ilçe sakinleri doğru beslenme ve spora kavuşuyor Etkinlikte sporun yanında her geçen gün artan tansiyon,...

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi'nin başlattığı 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' ile ilçe sakinlerinin doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedeflenirken, diğer yandan her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadele amaçlanıyor. İlk etkinliğe maskeleri ile katılan kadınlar, önce bilgilendirildi, sonra egzersiz hareketleri yaptı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından başlatılan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' çalışması bir yandan Kovid-19 sonrası ilçe sakinlerinin doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedeflenirken diğer yandan her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadele amaçlanıyor. Projede diyetisyenler hem gruplar halinde hem de kişilere doğru beslenmeyi anlatıyor, spor eğitmenleri ise ücretsiz spor dersleri veriyor. İlk etkinlik ise Bayındır Mahallesinde parkta gerçekleştirildi. Maskeleri ile parka gelen mahalle sakinleri belediye görevlileri tarafından içinde spor malzemeleri ve sağlıklı beslenme broşürlerinin yer aldığı çanta hediye edildi. Sosyal mesafe kuralına göre sıralanan kadınlara ilk olarak diyetisyen İmran özyünlü, tarafından doğru ve yanlış beslenme hakkında bilgiler verildi. Daha sonra spor eğitmeni Ülker Pınar Aydın, katılımcılara öğren öğünü olarak elma dağıttı. Daha sonra kadınlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yaşlarına uygun spor egzersizleri yaptı. Bu etkinliklerin her mahallede her gün yapılacağı belirtildi.

"55 mahalleye ulaşacağız"

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Muratpaşa Belediyesi diyetisyeni İmran Özyünlü, şu ifadeleri kullandı: "Amacımız, vatandaşlarımıza hastalıklardan korunmayı anlatabilmek. Kanser, şeker ve tansiyon gibi hastalıklardan koruyabilmek. Onlara spor yapmayı anlatacağız. Hastanelere gitmelerini engellemeye çalışacağız. Projemizde otobüslerimiz olacak. Sağlık otobüslerimizde antrenör ve beslenme uzmanımız yer alacak. 55 mahallemize ulaşacağız. Ayda 1 kez uygun ortamlarda konuşlanacağız. Şarkımız çalacak. Vatandaşlarımıza doğru beslenmeyi anlatacağız. Antrenörlerimiz ufak tefek egzersizler yaptıracak"

"Mahalle mahalle gideceğiz"

Projenin Türkiye'de ilk olduğuna dikkat çeken Muratpaşa Belediyesi spor eğitmeni Ülker Pınar Aydın ise vatandaşları sağlıklı beslenme ve spor yapma konularında bilgilendirdiklerini söyledi. Aydın, "Vatandaşlardan çok da güzel tepkiler alıyoruz. 3 Eylül'de start vereceğiz, otobüslerimiz mahalle mahalle gezecek. Müziği duyan aşağıya inecek ve çalışmalar başlayacak" dedi.

"Spor yeniden başladık"

Etkinliğin güzel olduğuna dikkat çeken Dilek Eryiğit, "Başkanımıza bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Muratpaşa'nın sporlarına katılıyorum. Devamını da istiyoruz. Pandemi döneminde evde spordan biraz uzak kalmıştım. Ama daha sonra uzaktan sporlarla devam ettik. Şimdi de buradayız" dedi.

"Hem spor hem sağlıklı beslenme"

Hülya Çankaya da düzenlenen etkinlikte spor yapmaya çalıştığını kaydederek, "Hocamızı takip ettik. Etkinliği çok sevdim. Ümit başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biraz zorlandık. Sporumuza ara vermiştik, tekrar böyle başlarsak gerçekten çok seviniriz. Hem spor yapıyoruz, hem sağlıklı besleniyoruz" diye konuştu.

"Kolestrolüm çıktı"

Genç olmasına rağmen, kolesterol rahatsızlığının olduğunu söyleyen Çiğdem Beynen, Muratpaşa'nın diyetisyeninden yardım aldığını, düzenli beslenmeye çalıştığını vurguladı. Beynen, "Aynı zamanda burada sağlıklı beslenmeyi de öğreniyoruz. Ne yiyip, ne yemememiz gerektiği konusunda konuşmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA