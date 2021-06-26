Kadının çığlıkları bankayı inletti! Kocası, gözlerinin önünde kanlar içinde kaldı
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Kadının çığlıkları bankayı inletti! Kocası, gözlerinin önünde kanlar içinde kaldı

Kadının çığlıkları bankayı inletti! Kocası, gözlerinin önünde kanlar içinde kaldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Hindistan'da bir bankaya maskesiz girmeye çalışan müşteri ile güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışmada, yanında eşi de bulunan müşteri, güvenlik görevlisi tarafından silahla vuruldu. Eşinin vurulduğunu gören kadının çığlıkları, ortalığı inletti. Ancak buna rağmen kimsenin yaralı adama yardım etmediği öğrenildi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Bareilly şehrindeki Baroda bankasında korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda banka müşterisi Rajesh Kumar, gündüz saat 11:00 sıralarında bankaya girmek istedi. Ancak güvenlik görevlisi Keshav Prasad Mishra, müşteri Rajesh Kumar'ın maskesiz olduğunu ve bu şekilde bankaya girmesinin mümkün olmadığını söyledi.

EŞİNİN YANINDA VURULDU

Rajesh Kumar, maske alıp yeniden bankaya geldi ancak güvenlik görevlisi bu sefer de öğle arası olduğu için Kumar'ı bankaya almadı. Yaşananların üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda, güvenlik görevlisi belinden çıkardığı silahla Rajesh Kumar'a ateş etti. Bu sırada olay yerinde olan Kumar'ın karısı Priyanka da eşinin kanlar içinde yerde kaldığını gördükten sonra çığlık atmaya başladı.

Kadının çığlıkları bankayı inletti! Kocasını gözü önünde vurdu

"EL ARABASIYLA HASTANEYE KALDIRDIM"

Üzücü olayın ardından açıklamalarda bulunan Kumarın' eşi Priyanka, kocasının bankanın ortasında silahla vurulduğunu, kendisinin acı içinde bağırmasına rağmen kimsenin yardımlarına koşmadığını, bunun yerine eşini izlemeyi tercih ettiklerini söyledi. Priyanka, son çare olarak bir el arabası bulduklarını ve eşini, el arasıyla bizzat kendisinin hastaneye götürdüğünü anlattı.

BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Üzücü olayın geçtiği bankadan da konuyla ilgili açıklama geldi. Baroda Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan üzücü olayla ilgili Kumar ve ailesinden özür dilendiğini aktardı. Banka, Kumar'ın tüm tedavi masraflarının karşılanacağı bilgisini verirken, bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmaması için de konu hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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