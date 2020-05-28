Aracında oturan kadının elinden cep telefonunu böyle çaldı
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Aracında oturan kadının elinden cep telefonunu böyle çaldı

Beyoğlu'nda bir kadının park halindeki araç içerisinde otururken elinden cep telefonunu alarak kaçmaya başlayan hırsız, kısa bir kovalamacanın ardından polis tarafından yakalandı. Hayrete düşüren anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

28.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:27

Beyoğlu'nda park halindeki bir araçta oturan kadının elindeki cep telefonunu alarak kaçmaya başlayan hırsız, durumu gören polis tarafından suçüstünde yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansırken, kısa sürede yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

ARAÇTA OTURAN KADININ ELİNDEN ALDI

Beyoğlu Miralay Şefik Bey Sokak'ta dün 13.50 sıralarında sokak üzerinde bir süre keşif yapan yüzü maskeli bir kişi, park halindeki aracının içerisinde oturan bir kadının yanına giderek elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. Kadın, olayın şoku ile bir süre yerinden kımıldayamazken, sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan bir başka vatandaş durumu fark ederek aracını durdurup kapkaççının peşinden koşmaya başladı. Aracından inen kadın da çığlık atarak hırsızın yakalanması için yardım istedi.

MÜTHİŞ KOVALAMACA SONRASINDA YAKALANDI

O sırada bir başka hırsızlık ihbarı değerlendirmek için Miralay Şefik Bey Sokak'ta bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerinden bir memur, kadının çığlıklarını duyup kaçmaya çalışan şahsı görünce hızlı bir şekilde ona doğru koşmaya başladı. Polis, şüphelinin önce önünü kesti, kapkaççı "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam edince kovalamaca başladı. Olay yerine kısa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ve kapkaççı arasındaki kovalamaca kısa süre sonra sona erdi, şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Kadının cep telefonunu çalarak kaçmak isteyen kişinin Fas uyruklu Mouhamad M. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Mouhamad M, ekip aracına bindirilerek Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürüldü.

"KADININ ÇIĞLIĞINI DUYDUM"

Kadının çığlıklarını duyarak dışarı çıktığını söyleyen Musa Karakurt, "Çalışıyordum, kapıyı açtığımda kadının çığlık atarak koştuğunu gördüm. Müdahale edecekken karşıdan polislerin geldiğini gördüm. Vatandaşların da yardımıyla şahısa gerekli müdahale yapıldı. Fas uyruklu olduğunu öğrendim. Madde bağımlı birine benziyordu" diye konuştu.

"PEŞİNDEN KOŞTUK AMA ÇOK HIZLIYDI"

Şüphelinin peşinden koştuklarını fakat yetişemediklerini söyleyen Necip Bağcıoğlu, "Çoğunu yakalamışlardı, birkaç tane kalmıştı, bu da onlardan biriymiş. Kadının telefonunu alarak kaçıyordu, 100 metre ileride polisler yakaladı. Biz de peşinden koştuk ama bir hayli hızlıydı. Sonra polisler onu yakalayarak etkisiz hale getirdi" dedi.

ÇALARKEN UTANMADI, GÖRÜNTÜ ALINIRKEN "ÇEKMEYİN" DEDİ

Öte yandan, gözaltına alınarak ekip aracına bindirilen şüphelinin, kendisini görüntüleyen gazeteciye İngilizce olarak "Kamera yok, çekme kamera ile" söylediği görüldü. Park halindeki aracının içerisinde bekleyen kadının cep telefonunu çalıp kaçarken kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahısın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aracında oturan kadının elinden cep telefonunu böyle çaldı

Kaynak: İHA

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