KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI KARANFİLLE FARKINDALIK - Haberler
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI KARANFİLLE FARKINDALIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSKENDERUN Kaymakamı İskender Yönden, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlara karanfil dağıttı.

İSKENDERUN Kaymakamı İskender Yönden, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlara karanfil dağıttı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kaymakamlık önderliğinde, Havuzlu Çarşı'da stant kuruldu. Stantta, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek üzere hazırlanan broşürler, vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe katılan Kaymakam İskender Yönden, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz Balaman, Şehit Pamir Caddesi'ndeki kadınlara karanfil dağıttı.

Şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinlikte değerlendirme yapan Kaymakam Yönden, şiddete karşı bir gün değil her gün dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yönden, "Şiddetin kadını-erkeği olarak da ayrımı yok aslında. Bunun önüne geçmek için bu aktiviteleri yapmamızın gerek olduğunu düşünüyorum. Bizde karı-koca lafı vardır. Karı lafı kötü bir laf değildir. Kayseri'deki koca dağ olan Erciyes'in başındaki kardan dolayı kadın bizim başımızın tacıdır. Başımızın tacına zarar vermek hiçbirimizin hakkı değildir. Ama hatırlatmak, söylemek, gündeme getirmek gerekiyor. Bu yüzden bugün bütün hanımefendilere çiçek dağıtıyoruz? diye konuştu.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI KARANFİLLE FARKINDALIK

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI KARANFİLLE FARKINDALIK

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI KARANFİLLE FARKINDALIK

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