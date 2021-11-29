Kadına Şiddete Sıfır Tolerans Paneli Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Düzenlendi 24-11-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' münasebetiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde ve Üniversitemiz ev sahipliğinde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans' Paneli düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM ve eşi Güllühan YILDIRIM, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ve eşi Selda ŞAHİN, Başsavcı vekili Uğur ÖZCAN, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman KILIÇ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü USLU, KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep ŞENTOP ŞAHİN, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel, öğrenciler, Tekirdağlı vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü USLU yaptı. Ardından moderatörlüğünü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Ayfer KILIÇ'ın gerçekleştirdiği panele geçildi.

Panelde, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat BEYAZYÜZ, 'Şiddet Failinin Psikolojisi ve Şiddetin İşaretleri' konulu bir sunumda bulundu. Sonrasında KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep ŞENTOP ŞAHİN, kadına yönelik şiddetin önlenme çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının rolünü anlattı. Ardından Av. Özge BEYAZSU ve Av. Celal Anıl SERBEST, kadına karşı şiddet eylemlerinde ceza yaptırımlarının caydırıcılığı hususunda bilgiler verdi.

Panelin devamında Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr Üyesi Ezgi CANKURT, 'CEDAW Komitesi Kararlarına Genel Bir Bakış' konulu bir anlatımda bulunurken, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN ise 'Cahiliyyeden Medeniyete İslam'ın Şiddet Karşısındaki Tavrı: Dikkat ve Rikkat' konulu bir sunumda bulundu.

Panel, günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet