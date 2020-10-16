Son dakika haberi! Kadına şiddete rap şarkıyla dikkat çekti

Edinilen son dakika haberine göre Kadına şiddete rap şarkıyla dikkat çekti Kadına şiddete şarkıyla dikkat çeken rapçi: Herkes elinden geleni yapmalı Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çalışan İbrahim Eryiğit, çektiği klip ile kadın ve çocuk cinayetlerine tepki gösterdi.

Kadına şiddete rap şarkıyla dikkat çekti

Kadına şiddete şarkıyla dikkat çeken rapçi: Herkes elinden geleni yapmalı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çalışan İbrahim Eryiğit, çektiği klip ile kadın ve çocuk cinayetlerine tepki gösterdi. Gaziantepli rap sanatcçısı İbrahim Eryiğit, kadına yönelik şiddetin bitmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini dile getirdi.

Gaziantepli rap sanatçısı İbrahim Eryiğit'in kadına yönelik şiddete tepki göstermek için yayınladığı 'İnsanlık öldü' isimli rap şarkı yoğun ilgi görüyor. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırlanan şarkının klip'in de mezarın taşlarından birine 'İnsanlık öldü 2020' yazılırken, diğer mezar taşında ise cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Ecrin Kurnaz ve Emine Bulut'un fotoğrafı yer aldı. Eryiğit, şarkıda kadın ve çocuk cinayetinin yanı sıra hayvanlara uygulanan şiddete de atıfta bulundu. Kadına yönelik şiddetin bitmesi için bir rap sanatçısı olarak elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Eryiğit, "Kadına yönelik şiddetin bitmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır. Türkiye'de kadına taciz ve tecavüz son bulmalı" dedi.

"Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istedim"

Bu zamana kadar hep arabesk rap yaptığını ancak arabesk rap'a ara verip toplumsal sorunlara dikkat çeken rap şarkılar hazırlama kararı aldığını belirten, şarkının ismini 'İnsanlık Öldü' diye yazdığını söyledi. Şarkıda toplumsal sorunlara dikkat çekmek istediğini anlatan Eryiğit, "Özellikle kadına şiddete dikkat çekmek istedim. 'Kadına şiddet tecavüz inan ki çoğaldı, Bunu gören bazı insanlar hep seyirci kaldı' diye söz yazdım. Çünkü hakikaten toplum da bu durum yaşanıyor. Ancak dün kadına şiddete tepki gösteren Kadir Şeker isimli gence hapis cezası verildi. Şarkıda 'Bunu gören insanlar hep seyirci kaldı' sözü de var. Kadına yönelik şiddeti engellemek isteyenler cezalandırılıyor. Ama kadına şiddet uygulayanlar ellerini kolları sallayarak geziyorlar" dedi.

"Kadına yönelik şiddet için herkes elinden geleni yapmalı"

Şarkıda kadına yönelik şiddeti anlatmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Eryiğit, Onların maruz kaldığı durumu ifade etmek istedim. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istedim. Şarkım yayınlandıktan sonra kadınlardan çok güzel geri dönüşler aldım. Çok güzel tepkiler geldi. Sosyal medya da çok güzel yorumlar yazıldı. Baya da izlendi. Sosyal medyada ciddi anlamda paylaşıldı. Hala da paylaşılmaya devam ediliyor. Veda hutbesinde peygamber efendimiz kadınları bizlere emanet etmiştir. Ancak biz o emanete sahip çıkamıyoruz. Yarın bunun hesabını bizlere soracaklar. Bu şarkıyı yeni yayınladım. Birkaç hafta sonra yeni bir şarkı daha yayınlamayı düşünüyorum. Ben bir rap sanatçısıyım. Benim elimden bu geliyor. Kadına yönelik şiddetin bitmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN