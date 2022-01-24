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Kadına şiddete karşı yazdığı şiir ödül getirdi

Kadına şiddete karşı yazdığı şiir ödül getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kadına şiddete karşı yazdığı şiir ve hazırlanan klip ile duyarlılığını gösteren sanatçı Abdurrahman Delen, en iyi söz yazarı ödüle layık görüldü.

Kadına şiddete karşı yazdığı şiir ve hazırlanan klip ile duyarlılığını gösteren sanatçı Abdurrahman Delen, en iyi söz yazarı ödüle layık görüldü.

Türkiye gündemindeki güncel konulara karşı olan duygularını yazdığı şiirler ve yaptığı besteler ile anlatan Abdurrahman Delen, kadın şiddetine karşı dikkat çekmek amacıyla 'Kadınsız Dünya Yaşanmaz Olur' şiirini kaleme aldı. Çektiği klip ile duyarlılığını gösteren Delen, en iyi söz yazarı ödüle layık görüldü.

Yazdığı şiir ile kadına şiddete dikkat çekmek istediğini dile getiren Abdurrahman Delen, "Kıymetli dostlarım kadın şiddeti dendiğinde ben çok duygulanıyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Artık bu işlere son verelim. Duygulu bakalım eşlerimizi çok sevelim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Türkiye, Şiir, Magazin, Haber

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