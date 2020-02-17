Kadına Şiddete "Dur" dedi

17.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:35

Projeye birçok ünlü isim destek verirken, klipte şiddete gerçek hayatta maruz kalmış kadınlar da yer aldı.

Genç oyuncu Ayçin Tuyun, Levent Sülün, Yıldız Asyalı, Adnan Koç, Aylin Kabasakal veKahraman Sivri gibi ünlü isimler klipte rol alarak destek verdi.

Konu ilgili düzenlenen basın toplantısına Abdurrahman Delen'in yanı sıra oyuncu Ayçin Tuyun ve yönetmen Ömer Beltekin katıldı.

Delen, basın toplantısında "Kadınlarımız şiddete maruz kalıyor. Öldürmek ve ölmek çözüm değildir. Çözüm, konuşmak ve paylaşmaktır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler