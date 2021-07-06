Kadına Şiddet Komisyonunun görev süresi uzatıldı
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Kadına Şiddet Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Kadına Şiddet Komisyonunun görev süresi uzatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Aratırılması Komisyonunun görev süresi 21 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Aratırılması Komisyonunun görev süresi 21 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurulda; 21 Mart 2021 tarihinde çalışmalarına başlayan Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin, 21 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay uzatılması hususunda alınan karar okundu. Genel Kurulda okunan kararla; TBMM İç Tüzük'ün 105'inci maddesince; 'Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir' hükmü gereğince komisyona bir aylık ek süre verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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