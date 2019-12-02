Kadın yönetmenden dijital platformlar için korku dizisi

02.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:30

Öznur Eroğlu'nun, hem yazıp, hem yönettiği korku dizisi "Gri"nin çekimlerine Mersin'de başlandı.

Senaryoyu Eroğlu ile birlikte kaleme alan Serkan Demir'in yapımcılığını üstlendiği, görüntü yönetmenliğini ise Serkan Kaçmaz'ın yaptığı dizinin basın lansmanı yapıldı.

Eroğlu, diziden kesitler de sunulan lansmanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapım için çok fazla psikolojik ve felsefik kaynağı derinlemesine incelediklerini söyledi.

Yapımın, bir gazetecinin hikayesine odaklanacağını aktaran Eroğlu, "Gri'nin bir ana dramı var. Korku kısımları da her bölümde yeniliyor. Bir gazetecinin, araştırdığı konuların onu çok farklı sonuçlara götürmesinin yolculukları anlatılacak. Bu gazetecinin kendi hayatındaki dinamikler de işlenecek. Korku, gerilim ve polisiye dizisi olacak." dedi.

Eroğlu, dizinin, dijital platformlarda yayınlanacağını ifade ederek, bunun için görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Gri'nin, özgün bir senaryoya sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Her bölümde ucu bambaşka yerlere çıkan haberlere yönelik hikayeler yazdık. Oyuncu arkadaşlarımız da bunlara hayat verdiler. Elimizdeki doneler güzel. Ortalama 2 sezon olacak, isteğe bağlı da 3 sezona uzatılabilecek bölümler var. Toplamda 39 bölüm çıkabilecek hikaye var. İlk sezonu yazdık, bitirdik. Zaten, kadın yönetmenin elinden korku dizisi yaparak bir ilke imza atacağız. Gözbebeğimiz olacağı için iddialı geliyoruz ve seyircinin seveceğine inanıyoruz."

Bazı film eleştirmenlerine diziden kesitler izlettirdiklerini ve güzel dnüşler aldıklarını belirten Eroğlu, bir platformla anlaşmaları halinde dizinin 2020 yılının şubat ayında seyirciyle buluşabileceğini sözlerine ekledi.

Yapımcı Serkan Demir de bir korku-gerilim dizisinde kadın yönetmenin izinin olmasının, ilgi odağı olacağını düşündüklerini kaydetti.

Çekimlerine Mersin'de başlanan yapımda, Serhat Kuzu, Zübeyde Koşum, Taylan Deprem, Ulukan Demirci, Güldemet Durukan, Seray Karakayış, Süleyman Zafer Saat, Ufuk Dalgıç, Yusuf Ünlü, Murat Erdoğan, Önder Acar, Yiğit Öz, Şive Seyhun, Mahçe İnanoğlu Deprem ve Zöhre Yüksek rol alacak.

Kaynak: AA