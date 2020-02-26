Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa'da yapılacak

26.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:44

Kadın ve Tarih Kongresi Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda 2-4 Mart tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile aynı haftada planlanan Kadın ve Tarih Kongresine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan, eski bakanlardan İmren Aykut, MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü, Asya Varbanova, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara Toce, Prof. Dr. Aşkın Asan, BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Ağduk, yazarlar İpek Çalışlar ve Nazife Şişman, iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, hukukçu Kezban Hatemi, gazeteciler Pelin Çift, Başak Koç, Maria Ramos ve çok sayıda akademisyen, STK temsilcisi ile parlamenter katılacak.



Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Şanlıurfa Belediye Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün açılış konuşmalarını, ana tema konuşmasını Prof. Ümit Meriç'in yapacağı Kongre'de kadının tarihteki yeri uzmanlar eşliğinde tartışılacak. Amacı, "kadın yazar, sanatçı, filozof ve siyasetçileri yeniden keşfederek, tarihteki kadın bakış açısını incelemek, kadınların sesleri ve seçeneklerinin tarihi önemini anlamak ve ortaya koymak" olarak belirtilen kongreyle, kadınların tarihine ilişkin bir bilinç oluşturulması ve kadınların tarihteki yeriyle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi hedefleniyor.



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ile aynı hafta içerisindeki günlerde ve "tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Kongre ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Şanlıurfa'nın Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali" etkinliklerine katkı verilecek. Kongre katılımcıları etkinliğin son günü olan 4 Mart'ta Gaziantep'e giderek şehrin tarihi, kültürel alanlarını ve Zeugma Müzesini ziyaret edecek.



Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler kadin.tbb.gov.tr adresine başvurabilirler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA