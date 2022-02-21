Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı mahalle toplantılarını sürdürüyor - Haberler

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Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı mahalle toplantılarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı mahalle toplantılarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hacıbekir Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya geldi.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hacıbekir Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde düzenlenen Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri kadınları bir araya getirmeye devam ediyor. Bu haftaki toplantı, kadınların yoğun katılımıyla Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan katıldı. Dr. Tezcan, kadınlara mutlu aile, aile içinde iletişim, sevgi ve saygı atmosferi gibi konularda bilgi verdi.

Sohbet ve kaynaşma havasında geçen programda Biçek ve Tezcan, kadınlarla da tek tek sohbet edip talep ve sıkıntılarını dinledi.

İkramların yapıldığı buluşmada ayrıca kadınlarda bir birlerini tanıma fırsatı buldular.

İlimizin her köşesindeki kadınlarımıza ulaşmak onların sıkıntılarına çare olmak hayatlarına dokunmak adına bu programları yaptıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "Programlarımız iki haftada bir farklı mahallelerde yapılıyor. Bugünde Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan kadınlar ile bir araya geldik. Ben bu toplantıların çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bu toplantılarda hem bir birimizi tanıyoruz hem de sıkıntılarımızı mutluluklarımızı bir birimizle paylaşıyoruz" dedi. - VAN

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı mahalle toplantılarını sürdürüyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı mahalle toplantılarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, DOST Partisi, Emin Bilmez, Van, Yerel, Haberler

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