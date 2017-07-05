Konya'da Feci Kaza! Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Takla Attı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Konya'nın Ereğli İlçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 2 kadın öldü, 7'si kadın, 8 kişi de yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Kaza, saat 18.15 sıralarında Ereğli-Karapınar karayolu Hortu mevkiinde meydana geldi. Pancar tarlasında çalışan kadın işçiler taşıyan 47 yaşındaki Abdülkadir Sulak yönetimindeki 42 K 9444 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole takla attı.

2 KADIN İŞÇİ ÖLDÜ 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 2 kadın işçi hayatını kaybederken, sürücü Sulak ile işçiler Hatice Şahin, Cemile Şahin, Fadime Akyıldız, Nabider Gül ve Songül Yurttaş ile henüz isimleri belirlenemeyen 2 kadın yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.