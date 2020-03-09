Kadın sendikacıların buluşmasında Adana farkı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kadın sendikacıların buluşmasında Adana farkı - Haber
Eğitim Bir Sen, Türkiye, Adana, Güncel

Kadın sendikacıların buluşmasında Adana farkı

Eğitim-Bir-Sen 6. Kadın Komisyonları Türkiye Buluşması'na katılan Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Kadın Komisyonu, 3 gün süren toplantı ve eğitim çalışmalarında Adana'yı temsil etti.

09.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:04
Kadın sendikacıların buluşmasında Adana farkı

Eğitim-Bir-Sen 6. Kadın Komisyonları Türkiye Buluşması'na katılan Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Kadın Komisyonu, 3 gün süren toplantı ve eğitim çalışmalarında Adana'yı temsil etti.


Eğitim-Bir-Sen 6. Kadın Komisyonları Türkiye Buluşması, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, sendikacı Meksika İşçi Partisi Milletvekili Claudia Dominguez, Gambiya Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı ve Kadın Komisyonu Başkanı Saffie Nyassi, Litvanya Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası Başkan Yardımcısı Egle Zugauskaite, Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ve üyelerinin katılımıyla Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. 3 gün süren toplantı ve eğitim çalışmalarında Adana'yı Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Kadın Komisyonu temsil etti.


Toplantılarla ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Tetik, "Büyük hedeflerin güçlü kadınlarla gerçekleşebileceğinin bilinciyle Ankara'da süren toplantılara katıldık. Eğitim programları, seminerler ve toplantılar çok verimli bir şekilde gerçekleşti. Biz de Adana'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" dedi.


Türkiye'nin en büyük emek örgütü olarak kadınlara özel bir önem atfettiklerini ve Güçlü Kadın Güçlü Sendika anlayışıyla, kadınları önceleyerek hareket ettiklerini vurgulayan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer de kadınların iş hayatında daha uygun bir çalışma ortamına kavuşmaları için sendikal mücadelenin önemine vurgu yaptı. Başkan Sezer, "Büyük hedefler, güçlü kadınlarla gerçekleşir düsturuyla ülkemizdeki ve yurt dışındaki kadın örgütleriyle iş birliği, hedef ve proje ortaklığı yaparak vizyonumuzu ortaya koyduk. Haklılığımızdan kaynaklanan, örgütlülüğümüzle daha etkin olan gücümüz ve birikimimizle, nerede olursa olsun, kadınlara yapılan haksızlıkların karşısında olduk. Bu hassasiyetle ideolojik ayrımcılıkla ötelenen kadının kimlik ve kişiliğinden taviz vermeden yasakların kaldırılmasını sağladık. Mücadelemiz kadının toplum içerisinde hak ettiği yeri alana kadar devam edecektir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Sinan Akçıl Gülben Ergen Berkay Şahin Demet Akalın
Spor Falcao Podolski Ünal Karaman Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Kadın sendikacıların buluşmasında Adana farkı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:58:03. #1.14#