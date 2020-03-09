Kadın sendikacıların buluşmasında Adana farkı Eğitim-Bir-Sen 6. Kadın Komisyonları Türkiye Buluşması'na katılan Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Kadın Komisyonu, 3 gün süren toplantı ve eğitim çalışmalarında Adana'yı temsil etti.

Eğitim-Bir-Sen 6. Kadın Komisyonları Türkiye Buluşması'na katılan Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Kadın Komisyonu, 3 gün süren toplantı ve eğitim çalışmalarında Adana'yı temsil etti.



Eğitim-Bir-Sen 6. Kadın Komisyonları Türkiye Buluşması, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, sendikacı Meksika İşçi Partisi Milletvekili Claudia Dominguez, Gambiya Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı ve Kadın Komisyonu Başkanı Saffie Nyassi, Litvanya Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası Başkan Yardımcısı Egle Zugauskaite, Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ve üyelerinin katılımıyla Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. 3 gün süren toplantı ve eğitim çalışmalarında Adana'yı Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Kadın Komisyonu temsil etti.



Toplantılarla ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Tetik, "Büyük hedeflerin güçlü kadınlarla gerçekleşebileceğinin bilinciyle Ankara'da süren toplantılara katıldık. Eğitim programları, seminerler ve toplantılar çok verimli bir şekilde gerçekleşti. Biz de Adana'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" dedi.



Türkiye'nin en büyük emek örgütü olarak kadınlara özel bir önem atfettiklerini ve Güçlü Kadın Güçlü Sendika anlayışıyla, kadınları önceleyerek hareket ettiklerini vurgulayan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer de kadınların iş hayatında daha uygun bir çalışma ortamına kavuşmaları için sendikal mücadelenin önemine vurgu yaptı. Başkan Sezer, "Büyük hedefler, güçlü kadınlarla gerçekleşir düsturuyla ülkemizdeki ve yurt dışındaki kadın örgütleriyle iş birliği, hedef ve proje ortaklığı yaparak vizyonumuzu ortaya koyduk. Haklılığımızdan kaynaklanan, örgütlülüğümüzle daha etkin olan gücümüz ve birikimimizle, nerede olursa olsun, kadınlara yapılan haksızlıkların karşısında olduk. Bu hassasiyetle ideolojik ayrımcılıkla ötelenen kadının kimlik ve kişiliğinden taviz vermeden yasakların kaldırılmasını sağladık. Mücadelemiz kadının toplum içerisinde hak ettiği yeri alana kadar devam edecektir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA