Kadın Sendikacılardan Afrin Şehidinin Ailesine Ziyaret

Kilis'te kadın sendikacılar, Zeytin dalı Harekatı Şehidi Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret etti

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kilis Kadın Komisyonu üyeleri, Afrin şehidi Yunus Emre Doğan'ın Polateli ilçesi Yılanca- Karapınar köyünde yaşayan ailesini ve yakınlarını ziyaret etti. Ziyaret esnasında duygulu anlar yaşandı. Komisyon Başkanı Nihal Genç, "Şehidimizin sadece Kilis'in değil seksen milyonun şehididir. Allah için, vatan için, millet için şehadet şerbeti içenlere milletçe şükran ve minnet borcumuz var. Böyle kahraman evlatlar dünyaya getirmiş olan annelerimizin her türlü övgüye layıktır. Böyle anne babalar ve böyle kahraman evlatlar var oldukça ülkemizin birliğini, dirliğini kimsenin bozamayacaktır" dedi.

Şehidin yakınları ise, kadın sendikacılara teşekkür ederek, "Acımız elbette büyük, katlanması zor. Ama gururumuz daha büyük. Ancak yakından uzaktan memleketimizin dört bir yanından gelip halimizi soran dostlarımızın olması bu acılarımızı biraz olsun dindiriyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah bizleri vatansız, ezansız, bayraksız bırakmasın. Allah, düşmanlarımızı açtıkları çukurlarda boğsun. Allah ordumuzu, askerimizi muzaffer kılsın. Başka ocaklara ateş düşmesin" diye konuştu. - KİLİS