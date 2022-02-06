"Kadın Sanatçılar" sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde açıldı

Türkiye, İran, Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'den 28 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı "Kadın Sanatçılar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kelimat Sanat Galerisi'ndeki sergi açılışına eseri bulunan sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi küratörü Hüseyin Emiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın sanatçıların sanat tarihinde yeterince yer bulamadığını vurgulayarak, kadınların üretimlerini gösterebilmek adına böyle bir sergi planladıklarını söyledi.

Emiroğlu, sergide yağlı boya, sulu boya, enstalasyon, heykel gibi farklı tarzda 70'e yakın sanat eserinin görebileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatseverler burada makul fiyatlarla sanat eserine sahip olabilirler. Galerimiz her zaman makul fiyatlarla sanata erişmek isteyenlere destek olma felsefesini muhafaza ediyor. Şu anda sanatçıların da çarkı döndürebilmeleri lazım. Bu yüzden sanatı herkese ulaştırmaya gayret ediyoruz. Pandemi döneminde toplumun en çok ihtiyacı olan hem moral olarak hem de sanat devam ediyor, durmuyor, yolculuk sürüyor."

İstanbul'u dünyanın kavşak noktası olarak gördüğünü belirten Emiroğlu, sanat alanında da Batı'dan Doğu'ya Güney'den Kuzey'e bir köprü olabileceği ifade etti.

"Bütün duvarlar bir hikaye anlatıyor bize"

Sergide eseri bulunan ressam Demet Akay, ambalaj atıkları ve kayıt parçalarını kullanarak yaptığı enstalasyonlarla sergiye katıldığını belirterek, sanat hayatına bu tarzda üretimler yaparak devam edeceğini dile getirdi.

Sanat eserindeki güzelliği ve estetiği görmeyi sanatın en güzel tarafı olarak tanımlayan Akay, "Sanatçılar sıradanlaşarak görünmeyeni sanatseverlere gösterenlerdir. Gözü ve ruhu doyurmak için eserlerimi meydana getiriyorum." dedi.

Ressam Ümmühan Özgür Yılmaz da böyle bir sergide yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Duvarların bir hatırası olduğunu düşünerek yola çıktım ve buradaki eserleri yaptım. Ben mekanın da bir hafızası olduğunu düşünüyorum. Bütün duvarlar bir hikaye anlatıyor bize. İlhamımı duvarlardan alıyorum diyebilirim."

Resimlerini yaparken az malzeme tercih ettiğini aktaran Yılmaz, haziran ayında aynı mekanda kişisel sergi açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Sergi, 1 ay süreyle açık kalacak

Ressam Özlem Metinkaya ise 30'a yakın kadın sanatçının eserleriyle açılan bu serginin bir kadın dayanışması örneği olduğunu dile getirdi.

Kelimat Sanat Galerisi'nde kadın sanatçıların daha fazla yer bulduğuna dikkati çeken Metinkaya, "Çoğunluk olmak bize cesaret veriyor. Aynı zamanda iyi iş yapma konusunda bizi kamçılıyor." diye konuştu.

Sergide, Aseel Azizieh, Asiye Sarıoğlu, Ataa al Baghdadi, Ayşe Eylül Sönmez, Ayşe Güngör, Demet Atay, Deniz Karakurt Şekerci, Duha Alkateb, Ebtisam Alsaffar, Ersen Boğutekin, Güneş Goodarzi, İman Hasbani, İpek Mursaloğlu, Kader Öztürkmen, Mona Sunbol, Nada Alali, Nada Younis, Nadia Flaih, Nawal Alsadon, Özlem Metinkaya, Ruba Hamze, Rukiye Epli Dede, Samira Habeeb, Sibel Okumuş, Songül Sönmez, Ümmühan Özgür Yılmaz, Walaa Katbah ve Yalda Yaghin'in eserleri yer alıyor.

Sergi, 1 ay süreyle açık kalacak.