Kadın Off-Road kulübü üyelerinden farklı 8 Mart kutlaması

ERZURUM (İHA) - Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı bir etkinlikle kutladı.

Erzurum'da 20 kadının girişimi ile kurulan Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına Palandöken Kayak Merkezinde gösteri yaptı.

Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Türkiye'de ilk ve tek Off-Road kadın Kulübü olma özelliğini taşıyor. Off-Road kulübü üyesi kadınlar Palandöken Kayak Merkezi eteklerinde ilk buluşmalarını yaptılar.

Kulüp Başkanı İlknur Yalçın gösteri öncesi kulüp üyelerine kısa bilgilendirme yaptı. Başkan İlknur Yalçın, "Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Cefakar ve vefakar Türk kadını olarak değil de güçlü ve gücü ile toplumun temel taşını oluşturan Türk kadını diyerek başlamak isterim. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamak istedik. Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Anadolu kadınının var olan gücünü, mücadele ruhunu yapabileceklerini bildiğimiz için bölgemiz ve ülkemiz kültür ve turizm faaliyetlerine katkımız olması ve ülkemizde çoğunlukla erkeklerin yapmış olduğu bu sporu artık kadınlarımızın da yapabileceği adına Kasım 2017'de 7 iş kadınımızla bu yola çıkmış bulunuyoruz. Bu spor dalında Türkiye'de kurulan ilk kadın Off-Road kulübüyüz. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen il sivil toplumla ilişkili müdürlüklere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, EJDER Off-Road Kulübüne, Kamp Karavan Derneğine, ailelerimize ve bizimle inanarak yürüdüğümüz üyelerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Off-Roadcı kadınlar daha sonra araçlarına binerek zorlu parkurda gösteri yaptı. Aracı kara saplanan kadın sürücünün yardımına yine araçlarından inerek yardıma koşan kadın sürücüler oldu ve kara saplanan aracı iterek çıkardılar. - ERZURUM