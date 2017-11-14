Kadın Muhtar Hemcinslerinin Yaşamını Değiştirdi

ZEKERİYA GÜNEŞ - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal bir mahallede çocuk bakımı ve ev işleriyle uğraşan kadınların kaderi, muhtar Hülya Gezer'in istihdam ve meslek edinmeye yönelik çalışmalarıyla değişti.



Manisa Demirci'den 6 yıl önce evlilik dolayısıyla merkez Yunus Emre ilçesi Asmacık Mahallesi'ne yerleşen 38 yaşındaki Hülya Gezer, 2014'te muhtarlığa aday oldu.



Seçimde ipi göğüsleyen ve mahallenin ilk kadın muhtarı olan Gezer, dağlık bir yerleşim birimi olan bölgede genellikle tarlada çalışan ve evde çocuklarına bakan kadınları meslek sahibi yapabilmek için işe koyuldu.



İlk olarak atıl durumdaki eski okulu Yunusemre Belediyesinin desteğiyle restore ettiren Gezer, daha sonra kadınlara yönelik "Yuntdağı Yöresel Bezi Dokumacılığı" kursu için başvurduğu İŞKUR'dan olumlu cevap aldı.



Belediye işe aldı



Proje kapsamında Yunusemre Belediyesi bünyesinde asgari ücretle geçici işe alınan 38 kadın, aldıkları kurs sayesinde kaşmir ve bambu ipten atkı, peştamal, şal, masa örtüsü, bornoz, çarşaf dokumasını öğrendi.



Dokuma tezgahlarında üretilen ürünler ise Yunusemre Belediyesince satın alınıyor ve kuruma ziyarete gelenlere hediye ediliyor.



Gezer'den aldıkları cesaretle yola çıkan ve yıllardır ev kadınlığı yapan, zaman zaman tarlada eşlerine yardım eden Asmacıklı kadınlar, şimdi dokuma tezgahı başında gelecek hayalleri kuruyor.



"Yuntdağı yöresel bezini araştırdım"



Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların tarım işlerinde erkeklere yardım etmekten başka bir gelirleri olmadığını gördüğü için muhtar olmaya karar verdiğini söyledi.



Seçimi kazandıktan sonra kadınların para kazanmalarını sağlamaya yönelik araştırma yaptığını anlatan Gezer, şöyle konuştu:



"İlk olarak geçmişi Osmanlı'ya dayanan Yuntdağı yöresel bezini araştırdım. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'den eski okulu restore etmesini istedim. Ardından geliştirdiğimiz dokumacılık projesine destek veren belediye bize tezgahları ve iplerimizi aldı. Kadınlarımız üç ay boyunca işi öğrenmek için ücretsiz çalıştı. Önceden sadece hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan kadınlarımız şimdi maaş alıyor. Sigortalı iş sahibi olan kadınlar artık kendi evlerinin geçimine katkıda bulunuyor."



Proje sayesinde 38 kadının meslek ve iş sahibi olduğunu hatırlatan Gezer, üretilen ürünlere yoğun bir ilgi olduğunu ancak çoğunluğunu Yunusemre Belediyesinin satın aldığını aktardı.



Gezer, Asmacıklı kadınların el emeği ürünlerini Mısır Çarşısı'na göndermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



"Artık hayvanlara eşim bakıyor"



Kursiyerlerden Hanım Kırtaş ise muhtarları sayesinde iş sahibi olduklarını vurguladı.



Artık zor işlerden kurtulmaya başladıklarını ifade eden Kırtaş, "Daha önce eşlerimiz ormana çalışmaya gittiğinde sadece hayvanlarla ilgileniyor, daha sonra evde zaman geçiriyorduk. Sabahtan akşama kadar boş boş oturuyorduk. Şimdi muhtarımız sayesinde evimizin geçimini sağlamak için atölyede üretim yapıyoruz. Burada hem meslek sahibi olduk hem de sigortalı işimiz oldu. Kadın muhtarımız sayesinde hayatımız çok değişti." dedi.



Azize Akdoğan ise muhtar Gezer'in seçimde kendilerine verdiği sözü yerine getirdiğini dile getirdi.



Evde yemek yapmaktan başka işi olmadığına işaret eden Akdoğan, "Beylerimiz çalışıyordu ama ister istemez ekonomik olarak zorlanıyorduk. Önceden hayvanlara ben bakıyordum, artık bu iş eşime düştü. Ben atölyede tezgahın başında kumaş üretiyorum. Böylece evime daha fazla katkım oluyor. Eşim de ben de boş durmamış oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel de kırsaldaki kadınların iş sahibi olmalarına destek olduklarını kaydetti.