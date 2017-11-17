Kadın Mühendislerin Enerji Sektörüne İlgisini Çekme Çalışması

Türkiye'de enerji sektöründe öncü şirketlerden olan IC İçtaş Enerji, Trakya bölgesi ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile yoğun ilgi gören bir işbirliği başlattı.



Kadınların iş hayatındaki istihdamının ve cinsiyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların sunulmasına ilişkin farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak IC İçtaş Enerji ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliği kapsamında "Ver Elini Üniversite, Gelecek IC Enerji'de" sloganıyla başlatılan çalışmalar, çok yönlü dayanışma ile sürdürülüyor.



Firmanın Enerji İnsan Kaynakları yöneticileri ve yetkilileri, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Türkiye'de çeşitli üniversitelerin elektrik, elektrik ve elektronik bölümleri ile mühendislik kulüplerine ziyaretler gerçekleştirdi.



Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş'nin de aralarında bulunduğu proje kapsamında, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi, Kırklareli Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelindi ve projenin ilgi gören kapsamı öğrenciler ile paylaşıldı.



Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilere, firmanın kariyer olanakları, mühendislik fakültelerinden mezun olmuş ve kurum bünyesinde çalışan kadınların sektöre bakış açıları ve deneyimleri, samimi bir iletişim ortamında aktarıldı. Proje, kadın mühendislerin enerji sektöründe istihdam edilmelerinde süregelen dengesiz dağılımın giderilmesinde özellikle katkı sağlamayı ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit fırsatlar sunulmasını mümkün kılmayı, gerek sahada gerekse yöneticilik pozisyonlarında, kadınların aktif rol almalarını sağlamayı hedefliyor. - TEKİRDAĞ