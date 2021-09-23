Kadın kooperatifleri Kepez'de buluşuyor

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesinin, Türkiye'nin dört bir tarafında kadınlar tarafından kurulan kooperatifleri buluşturacağı "Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali", 1 Ekim-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kooperatifçilik çatısı altında güçlerini birleştirerek, el emeğini ekonomik değere dönüştüren kadın girişimciler Kepez'de buluşuyor. Türkiye'nin dört bir tarafından 41 kadın kooperatifinin katılacağı festival, Kepez Belediyesinin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ta yapılacak.

Kadın girişimcileri bir araya getirecek festival, kadın kooperatiflerine hem el emeklerini kazanca dönüştürme, hem de deneyimlerini paylaşma imkanı sunacak.

DokumaPark'ta 10 gün sürecek festival, konserler, söyleşiler ve workshoplarla renklenecek. Festivalde, uzman eşliğinde aromatik bitkiler konusunda da seminerler verilecek.