Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp - Haberler | Yerel

Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı Ordu'nun İkizce ilçesinde geçen yıl husumetli iki aile arasında yaşanan kavgada hayatını kaybeden Osman Uysal'ın kız kardeşi olduğu öğrenilen kadın, Ünye ilçesinde berber dükkanında tıraş olan husumetlisini bıçaklayarak yaraladı.

Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı

ORDU - Ordu'nun İkizce ilçesinde geçen yıl husumetli iki aile arasında yaşanan kavgada hayatını kaybeden Osman Uysal'ın kız kardeşi olduğu öğrenilen kadın, Ünye ilçesinde berber dükkanında tıraş olan husumetlisini bıçaklayarak yaraladı.

14 Mayıs 2020 tarihinde İkizce'nin Yoğunoluk Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında kavga çıkmış, kavga sırasında taraflardan birinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu 51 yaşındaki Osman Uysal hayatını kaybetmişti.

"Buralarda seni gezdirmem"

Ünye'nin Liseler Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bir berber dükkanında tıraş olduğu öğrenilen olayın şüphelilerinden Ali Uysal'ın bu sırada yanına gelen, Osman Uysal'ın kız kardeşi Zekiye S. "Buralarda seni gezdirmem" demesinin ardından yanında getirdiği bıçağı ona saplamaya başladı. Ali Uysal isimli şahsın ilk kalbinin üzerinden aldığı bıçak darbesinin ardından, kadının ikinci defa bıçaklayacağı sırada berber dükkanında bulunan vatandaşlar duruma müdahale etti. Olayda yaralanan Ali Uysal, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın zanlısı kadın, berber dükkanı karşısında bulunan kaldırımda sinir krizi geçirdi.

Çantasında gizlediği bıçakla berbere girdi

Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kameralarına kadının husumetlisinin yanına gittiği ve içeride çantasının yanında gizlediği bıçakla onu yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma devam ederken, bıçakla yaralama olayına karışan kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı
Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı
Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı
Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Atilla Taş Acun Ilıcalı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın, husumetlisini berberde bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 23:13:52. #1.13#

title