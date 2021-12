Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada

DENİZLİ Denizli'de bir apartmanın zemin katındaki iki daireye giren kadın hırsızlar, bu kadarına da pes dedirtti. Şüphelilerden biri başındaki eşarpla kamerayı kapatırken, diğer ise arkadan delil bırakmamak için parmak izlerini sildi. Yaklaşık değeri 50 bin TL olan ziynet eşyalarını çalıp poşete koyup götüren hızsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kapısı aralıklı olduğu tahmin edilen 4 katlı bir apartmanı gözlerine kestiren iki hırsız kadın, etrafı gözetledikten sonra içeri girdi. Bir süre yukarı katlara çıkarak keşif gerçekleştiren hırsızlar, ardından zemin kata inip Anıl Eren'in dairesini gözüne kestirdi. Burada bulunan kamerayı yukarı kaldırarak açısını kapatmaya çalışan hırsız başarılı olamayınca arkadaşından yardım istedi. Yüzünü gizlemeye çalışan diğer hırsız ise, başındaki eşarpla kamerayı kapattı. O esnada daire kapısını "dil kaydırma yöntemi" ismi verilen kart ile açan hırsız içeri girip çıktıktan sonra parmak izlerini silmeye başladı. Buradan eli boş dönen hırsızlar, aynı kattaki Talip Kaymak'ın evine girdi. Evin içinde yarım saat boyunca vakit geçiren hırsızlar, yatak odasının çekmecesinde buldukları yaklaşık değeri 50 bin TL olan ziynet eşyası ile beraber kayıplara karıştı.

Yatak odasının dağınık olması hırsızlığı fark ettirdi

Aradan geçen süre zarfında eve giden Talip Kaymak, yatak odasının dağınıklığını fark ederek eve hırsız girdiğini anladı. Kaymak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaymak'ın yanına gelen polis ekipleri kameraları izledikten sonra 2 kadının hırsızlık yaptığı tespit etti. Anıl Eren'inde dairesine girdiğini gören Kaymak, komşuna da haber verdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi için çalışma yaparken, ekipler çevredeki kameraları izleyerek şüphelilerin peşine düştü.

"Rahat rahat evde dolanmışlar"

Kendi dairesinde para olmadığı için ellerinin boş döndüğünü, komşularının ise 50 bin TL değerindeki eşyalarının çalındığını belirten Anıl Eren; "Apartman kapısının ya şifresini bilerek girdiler ya da aralıklıydı. Çok kolay geçmiş dış kapıyı ondan sonra apartmanın içerisinde yarım saat falan dolanmışlar, bizim daireye de girmişler. Ama bizde her an gibi alacak bir şey bulamamışlar, bizim evden sonrada karşı daireye de girmişler. Karşı dairede aşağı yukarı 50 bin TL değerinde eşya çalınmış. Rahat rahat evde dolanmışlar, 2 tane kapalı kadından birisi sürekli gözlemliyor yapıyor diğeri içeriye giriyor çıkıyor. Şikayetçi olduk, karşı daire ile birlikte sanırım başka daireye girmemişler, kamera sadece bizim daireleri çekiyor. Bizimkini de kameradan gördük. Bizim evde ise her an gibi eşya eksiği bulamadık" şeklinde konuştu.

Hırsızlar kameralara yakalandı

Öte yandan, kadın hırsızların etrafı keşif ettikten sonra kapıları zorlaması ve eşarpla kamerayı kapatarak parmak izlerini silmesi apartmanın kameralarına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.