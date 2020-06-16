Kadın girişimci ve ihracatçılar için "network platformu" oluşturulacak
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Kadın girişimci ve ihracatçılar için "network platformu" oluşturulacak

Toplantı salonunun iç/genel planı Katılımcıların Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında masada oturması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Kadın girişimci ve ihracatçılar için "network platformu" oluşturulacak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Online iletişimlerimizde ve sahada...

16.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:16

Toplantı salonunun iç/genel planı

Katılımcıların Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında masada oturması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Kadın girişimci ve ihracatçılar için "network platformu" oluşturulacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Online iletişimlerimizde ve sahada illerde yaptığımız görüşmelerle hem Kadın Girişimci Network Platformu'nu hem de Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu'nu oluşturmak için gayret sarf ediyoruz"

"Bundan sonra el ele vererek önümüzdeki süreci çok daha iyi yönetebilmemiz lazım. Kadın ve genç girişimcilere de özel olarak konsantre olduğumuz ortada. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Online iletişimlerimizde ve sahada illerde yaptığımız görüşmelerle hem Kadın Girişimci Network Platformu'nu hem de Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu'nu oluşturmak için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üyeleriyle telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün dünyayı insan sağlığı konusunda olduğu gibi ekonomik anlamda da etkilediğine dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin özellikle sağlık alanında ayrıştığını söyledi.

Pekcan, 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçildiğini hatırlatarak, vatandaşların duyarlılığı sayesinde sağlık alanındaki ayrışmanın ekonomi ve ticaret alanında da görülebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Küresel ekonomideki küçülme beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirten Pekcan, tahmin aralıklarının salgının dünya ekonomisi üzerine etkilerinin tam olarak öngörülemediğini gösterdiğini vurguladı.

Önümüzdeki süreçte, Türkiye'nin atacağı adımların ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birliklerinin son derece önem kazandığını anlatan Pekcan, ülkenin eğitimli ve genç nüfusu, dinamizmi, üretim kapasitesi, Avrupa'ya yakınlığı, jeopolitik konumu ve kaliteli üretimiyle bu süreçte olumlu ayrışacağını kaydetti.

Bakanlığın Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi gibi eğitim programları hakkında bilgi veren Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız sadece eğitim sağlamak değil. Biz eğitimlerde aynı zamanda Bakanlığımızın desteklerini de anlatıyoruz. Ayrıca, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu'nu oluşturmayı amaçlıyoruz. Online iletişimlerimizde ve sahada illerde yaptığımız görüşmelerle hem Kadın Girişimci Network Platformu'nu hem de Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu'nu oluşturmak için gayret sarf ediyoruz."

"Devletin destekleri arkanızda"

Salgının dijitalleşmenin önemini ortaya çıkardığını dile getiren Pekcan, son dönemde gümrük işlemleri başta olmak üzere birçok faaliyetin dijitalleştirilmesine yönelik çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, istişareye de çok önem verdiklerinin altını çizerek, salgın döneminde dijital ortamda STK'ler ile daha sık bir araya geldiklerini söyledi.

Bakanlığın desteklerine de değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"İş insanlarının zor günlerden geçtiğinin farkındayız. Pandemi sonrasında neler yapılması gerekiyor? Bunlara odaklanmalıyız. Bakanlık olarak kadınlara yönelik önemli 2 çalışmamız vardı. Kadın Girişimcilik Fuarı ve Uluslararası Kadın ve Ticaret Çalıştayı yapılacaktı. Pandemi nedeniyle ertelendi. Bundan sonra el ele vererek önümüzdeki süreci çok daha iyi yönetebilmemiz lazım. Devletimizin destekleri, Ticaret Bakanlığımızın destekleri arkanızda. Kadın ve genç girişimcilere de özel olarak konsantre olduğumuz ortada. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kadın girişimcilere ait KOBİ'lerin yurt dışına açılabilmeleri için Ur-Ge projelerinin artırılması gerektiğini belirten Pekcan, salgın sonrasında küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasının gündeme geleceğini, Bakanlığın küresel tedarik zinciri ve pazara giriş desteklerinin olduğunu, Türk iş insanlarının bu fırsatları iyi değerlendirmeleri gerektiğini aktardı.

"Yavaş yavaş ofislerimize dönüyoruz"

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de dernek üyeleri olarak yeni normal düzene adapte olmaya başladıklarını kaydederek, "Yavaş yavaş tedbirlerimizi alarak planlamalarımızı yapıyoruz, ofislerimize dönüyoruz. Pandemi döneminde işlerimize sıkı sıkıya sarılmaya çalıştık. İşlerimizi korumaya gayret ettik. Tedbirlerimizi alarak tehditleri fırsata dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.

Salgın döneminde e-ticaretin öneminin anlaşıldığını ve bundan sonra daha çok önem kazanacağını gördüklerini anlatan Erdem, KAGİDER üyeleri olarak bu yönde hareket etmeye gayret ettiklerini bildirdi.

Erdem, salgından havacılık, turizm, konaklama, yeme-içme ve eğlence sektörlerinin çok etkilendiğine işaret ederek, gençlerin çok fazla istihdam edildiği ve kadın girişimcilerin yoğun olduğu sektörlerin desteklenmesi ve bu doğrultuda uzun vadeli planlar yapılmasının önemini vurguladı.

Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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