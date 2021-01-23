Kadın fırın ustası erkeklere taş çıkarıyor
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Kadın fırın ustası erkeklere taş çıkarıyor

23.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:35
Kadın fırın ustası erkeklere taş çıkarıyor

ÇORUM'da eşinin yanında başladığı fırında işi öğrenen Ayten Aksoy (40), 21 yıldır ekmek pişiriyor.

ÇORUM'da eşinin yanında başladığı fırında işi öğrenen Ayten Aksoy (40), 21 yıldır ekmek pişiriyor. Aksoy, "İşimi çok seviyorum" dedi.

Kentte fırın işleten eşinin yanında 21 yıl önce çalışmaya başlayan Ayten Aksoy, geçen sürede işi öğrendi, usta oldu. Fırında hamurun yoğrulmasından, pişirilip, dağıtımına kadar tüm aşamaları titizlikle takip eden Aksoy, eşi Tevfik Aksoy'un en büyük yardımcısı oldu. Karı-koca birlikte işlettikleri fırında, pide çeşitleri de yaparak müşterilerine sunuyor.

İşini çok sevdiğini anlatan Ayten Aksoy, "Beni görenler önce şaşırıyor ve sonra da alışıyorlar. Sabah erken saatte işime başlıyorum ve akşama kadar ocağın karşısında çalışıyorum. İnsan istedikten sonra her işi başarır. Kadınların yapmayacağı hiçbir iş yok" dedi.

Tevfik Aksoy da eşi ile birlikte çalıştıklarını belirerek, "Fırıncılığı eşime ben öğrettim. Öğrettim ama eşim beni ustalıkta geçti. Boynuz kulağı geçer derler ya bizde de öyle oldu. Eşim işinde çok başarılı oldu. İşimizi severek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kadın fırın ustası erkeklere taş çıkarıyor
Kadın fırın ustası erkeklere taş çıkarıyor
Kadın fırın ustası erkeklere taş çıkarıyor
Kadın fırın ustası erkeklere taş çıkarıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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