Kadın çiftçi bölgenin en büyük bahçesini kurdu
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Kadın çiftçi bölgenin en büyük bahçesini kurdu

Adıyaman'da, 25 yaşındaki kadın, bölgenin en büyük Japon erik bahçesini kurdu.

Kadın çiftçi bölgenin en büyük bahçesini kurdu
27.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:23

Adıyaman'da, 25 yaşındaki kadın, bölgenin en büyük Japon erik bahçesini kurdu.

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Tuğlu köyüne bağlı Gül Ahmet Mezrasında yaşayan ailesinin yanına gelen 25 yaşındaki Handan Yıldırım, erik bahçesi kurmak istedi. Bahçe için ailesini ikna eden genç ziraat mühendisi kadın, 100 dönümlük arazi üzerine 15 bin kök erik ağacı dikti. Japon eriklerinden olan showlate, freedom, blacking, songold ve prunum alyaz olan 5 farklı çeşitten oluşan Japon erik ağaçlarından diken Yıldırım, 3 yıllık bir bakım sonrasında bahçesinin ilk meyvelerini almaya başladı. Handan Yıldırım, kurmuş olduğu erik bahçesinin ilk meyve yılında 15 ton, önümüzdeki yıl ise 300 ton erik almayı hedefliyor.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Müdür Nurettin Kıyas ile Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Terzi, genç kadın çiftçi Handan Yıldırım ve ailesini bahçelerinde ziyaret etti. Müdür Nurettin Kıyas, bahçe hakkında bilgiler alarak genç yaşta bahçe kuran ve meyve hasadına başlayan kadın çiftçi Handan Yıldırım ile ailesini tebrik ederek bereketli hasatlar diledi.

Müdür Kıyas, "Bu bahçemiz ziraat mühendisi bir kadın meslektaşımız ve aynı zamanda kadın çiftçimiz tarafından kuruldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra ailenin badem bahçesi olmasına rağmen kendi çabalarıyla aileyi de ikna ederek 100 dönüm alan üzerine Japon erik bahçesi kurmuş durumda. Burada 5 çeşit erik var bunlar bir birini dölleyici çeşitler aynı zamanda Pazar değeri olan çeşitler. Burada şuanda 15 bin adet ağacımız mevcut. Bu 15 bin adet 3.yılında yeni yeni ilk ürünleri alınmaya başlandı. Bahçede yapılacak daha çalışmalar var. Bir ağaçta ortalama 50 kiloluk bir verim bekleniyor. Tam bir ürün oluştuğunda yaklaşık 750 ton civarında bir ürün bekliyoruz" dedi.

Genç yaşta bölgenin en büyük Japon eriği bahçesine sahip olan Handan Yıldırım, "Bu görmüş olduğunuz erik bahçesini tesis ettik. 100 dönüm alan üzerinde 3,5 ile 4 metre sıklığında dikim yaptık. 15 Bin ağaç mevcuttur. 5 Farklı Japon eriği bulundurmaktadır bu bahçe. Hasadımız Haziran sonunda başlayıp Eylül ayına kadar devam ediyor. Çukurova'da ürün biterken bizim burada ürün başlıyor. Aroma ve lezzet açısından Çukurova bölgesine göre daha lezzetli ürünler elde etmekteyiz. Bunu da gece ve gündüz sıcaklık farkıyla elde ediyoruz. Aynı zamanda doğru besleme ile doğru bakımla kalitemizi artırmaktayız. Ben üniversitede son dönemlerde sık dikimle kurulan bahçeleri görmeye başladık. Orada ürünlerin kalitesine şahit olduk. Sonra baba neden bizde yapmayalım, neden bademin yanına alternatif bir ürün sunmayalım eriği dedik. Böyle bir düşünceyle yola çıktık ve görmüş olduğunuz erik bahçesini tesis ettik. Çok zorluklar yaşadık, gerek maddi gerek manevi. Bölgede kadın mühendis olmak gerçekten kolay değil. Bu zorlukları ailemin desteğiyle aştım ve burayı açtım. Bu bahçemin Teknik desteğini de sağlamaktayım" şeklinde konuştu.

Genç kadın çiftçi kadınlara önerilerde de bulundu

Bölgenin en büyük Japon eriği bahçesine sahip olan kadın çiftçi Handan Yıldırım, kadınların başarısından bahsederek, "Herşeyden önce sevdiğiniz şeyin arkasından gidin. Hiçbir şey sevdiğiniz şeylerin önüne geçmesin. Buna kesinlikle izin vermeyin. Yapamazsın, edemezsin, kadınsın, gidemezsin tarlada tek başına ne işin var, hayır ben mühendisim. Tarlada tek başıma da olurum, ben traktörde kullana bilirim, arabada süre bilirim be işçi de yönete bilirim. Kadın olmam bunları yapmama engel değil. Kesinlikle hiçbir yoruma, söze aldırmadan istedikleri, sevdikleri şeylerin arkasından gitsinler" diye konuştu.

Handan Yıldırım'ın babası Sidar Yıldırım ise kızıyla gurur duyduğunu ve her kadının istediği zaman bir erkeğin yapamayacağı her şeyi yapabileceğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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