Kadın Başkan, 21 Yıldır Tüketicilerin Hakları İçin Mücadele Ediyor

SAMSUN'da bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Samsun Şube Başkanı Sema Onar Yaktı, 21 yıldır tüketicilerin hakları için mücadelesini sürdürüyor. Sema Onar Yaktı, TÜKODER'in en uzun süre ile şube başkanlığı yapan kadın başkanı olduğunu söyledi.



Samsun'da yaşayan 1 çocuk annesi 59 yaşındaki Sema Onar Yaktı, 21 yıl önce Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Samsun Şube Başkanı olarak seçildi. 2 yılda bir yapılan seçimlerde tekrar başkan olarak seçilen Sema Onar Yaktı, 7 kişilik yönetim kurulu ile dernek faaliyetlerini kentte yürütüyor. Tüketicilerin haklarını korumak ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak için kamu yararı adına çalışan Yaktı, derneğin Türkiye genelinde en uzun süreli görev yapan kadın şube başkanı oldu. 21 yıldır tüketici hakları için mücadele eden Yaktı, bin 2 üyesi bulunan Samsun'da çalışmalarını sürdürüyor.



Tüketici Hakem Heyeti'nde görev aldığını belirten Yaktı, "Gönüllülük esasına sabırla görev yapıyoruz. Halka hizmet Hakk'a hizmettir diyerek insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emekli olduktan sonra dernekte başkan olarak görev yapmaya başladım ve 21 yıldır da görev yapıyorum. Yıllık 500-600 civarında derneğimize tüketicilerin başvurusu oluyor. Bazı vatandaşlar bizzat gelerek bazıları ise telefonla bilgi alıyorlar. Tüketicilerin çıkarını korumak için mücadele ediyoruz. Tüketicilerin gerçek haklarının teslim edilmesi çok önemli. İnşallah ülkemiz bu anlamda daha iyi bir noktalara gelir" diye konuştu.



KANSERLE DE MÜCADELE ETTİ



5 yıl önce meme kanserine yakalandığını ve tedavi sonrasında hastalığı yendiğini söyleyen Yaktı, "Dernekte gönüllü olarak görev yapan arkadaşlarımın da desteğiyle bu hastalığı yendim. Ayakta durarak görevime devam ettim. Hiçbir ticari kurum ve kuruluştan bağış almadan sadece üyelerimizin aidatlarıyla ayakta durmaya çalışan bir derneğiz. Bir tüketici örgütü olarak üye sayımızın daha artması gerekir. İnşallah örgütlü bir şekilde haklarını aramalılar. Üretici olabilirsiniz ama herkes tüketicidir. Yiyoruz içiyoruz, giyiniyoruz diğer ihtiyaçlarımız için tüketiyoruz. Bu noktada tüketicilerin haklarını korumak için yaptığımız çalışmalar çok önemlidir" diye konuştu.



- Samsun