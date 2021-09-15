Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti

Kadınların her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ve Genel Sekreter Enif Yavuz Dipşar, Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte belediyenin, Alan Kadıköy, Atıksız Yaşam Dükkanı, Potlaç Kadın Kooperatifi, Göztepe Alzheimer ve Sosyal Hizmet Merkezini'ni gezen Karaoğlu,kadınların güçlendirilmesine yönelik projelerin örnek teşkil ettiğini, yerel yönetim hizmet anlayışında sürdürülebilirliğin, döngüsel yaklaşımın ön planda tutulmasının Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla örtüşmesi sebebiyle de etkileyici olduğunu belirtti.

Kadıköy Belediyesi ve KA.DER İşbirliği Büyüyor

Yerel eşitlik eylem planı kapsamında sivil toplum örgütleriyle işbirliklerini genişlettiğini açıklayan Odabaşı, KA.DER ile devam eden işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, bu işbirliğinin daha da güçlendireceklerini vurguladı. Odabaşı, Kadıköy'de kadınların daha özgür ve güçlü bir yaşam sürmeleri için atılacak her adımı destekleyeceklerini belirtti.

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