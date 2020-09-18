Kadim Mardin Mutfağı, MAÜ ve GAP işbirliğinde ile canlanıyor Mardin Artuklu Üniversitesi, son bir yılda turizm alanında geçekleştirdiği önemli projelere bir yenisini daha ekledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi ve proje ortağı olan MARSEV, "Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor-Artık Sıra Bizde" projesi kapsamında T.C. Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile uygulama protokolü imzaladı.

T.C. Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ele alınarak projenin desteklendiğini ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Proje yürütücüsü Doç. Dr. Serhat Harman; "Proje kapsamında verilecek olan eğitimler, düzenlenecek festival ve yarışmalar ile çoğu unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı sadece kitaplarda kalan Mardin'e özgü geleneksel yemeklerin önemli bir kısmının profesyonel mutfağa girmesine, gastronomi turizminin geliştirilmesine ve yerel mutfağın tanınırlığının arttırılmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Proje kapsamında kurulacak olan iki profesyonel mutfak ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin daha kaliteli mutfak eğitimi alacaklarına dikkat çeken Harman,

Mardin'in yerel ürünlerinin kullanıldığı, çok kültürlülüğünü yansıtan yemeklerine bağlı olarak değişik, gastronomik değeri yüksek ve diğer bölgelerden farklı yemekler bulunduran Mardin'in, oluşturulanbu proje ile gastronomik değerlerinin korunması sağlanarak yeni bir çekim aracı olarak kullanılarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Turizm İhtisas Üniversitesi olma yolunda başarılı hamleler yapmakta olduğunu belirten MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ise, "imzalanan uygulama protokolü ileüniversitenin turizm eğitimi alanında yeni bir çıkış yakalayacağını aktararak; "Her geçen gün artan sayıda destinasyon gastronomik değerlerini ön plana çıkarmaktadır. Biz de bölgenin gastronomi değerlerini turist çekim gücü oluşturacak bir niş pazar olarak kullanılmasına öncülük yapmak istiyoruz. Kadim kültürümüze ait, unutulmaya başlanmış geleneksel yemeklerimiz profesyonel yaklaşımlarla yeniden canlandırılıp, Mardin için yeni bir tanıtım ve çekim konusu haline gelecektir." dedi.

Aktarılan bilgiye göre proje kapsamında; Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 500 bin TL tutarında bir destek sağlanacak, Mardin Artuklu Üniversitesinin de katkı payı ile üniversite kampüs alanında 24 istasyonlu bir mutfak düzenlenecektir. Ayrıca mutfakta MAÜ öğrencilerinin uygulama derslerini icra edecekleri gibi aynı zamanda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli mutfak elemanlarının kısa süreli kurslar ile eğitilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasında faydalanılacağı da belirtildi. Mutfağın asıl faydasının ise, yemek festivalleri, Mardin yemek tanıtım günleri ve aynı zamanda "gastronomi turları" için faydalanılacak bir mekan olarak değerlendirilmesi olacağının altı çizildi.

Kaynak: Bültenler