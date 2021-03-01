Son dakika... Kadıköy ve Eminönü'nde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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Son dakika... Kadıköy ve Eminönü'nde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

01.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:35
Son dakika... Kadıköy ve Eminönü'nde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Son dakika haberler... KADIKÖY ve Eminönü'nde farklı tarihlerde 4 ayrı hırsızlık konusunu gerçekleştiren yabancı uyruklu A.N. isimli kişi polis ekipleri tarafında Kadıköy'de gözaltına alındı.

KADIKÖY ve Eminönü'nde farklı tarihlerde 4 ayrı hırsızlık konusunu gerçekleştiren yabancı uyruklu A.N. isimli kişi polis ekipleri tarafında Kadıköy'de gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy ve Eminönü ilçelerinde farklı tarih ve adreslerde meydana gelen toplam 4 hırsızlık olayı ihbarı aldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda zanlının Filistin uyruklu A.N. olduğu belirlendi. Harekete geçen polis, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerinde şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 2 bin 280 TL para ele geçirildi. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA 

Öte yandan 4 ayrı hırsızlık yaptığı belirlenen A.N. isimli kişinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı önce bir mağazadan diz üstü bilgisayar çalıyor. Ardından başka bir işyerinden telefon, bir giyim mağazasından da çanta içerisinde içinde 2 bin TL bulunan cüzdanı çalarken son olarak ise bir ayakkabı mağazasındaki hırsızlık olayı saniye saniye görüntüleniyor.   

SERBEST BIRAKILDI

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan A.N. emniyetteki işlemlerinin adından, 19 Şubat tarihinde sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 


- İstanbul
Son dakika... Kadıköy ve Eminönü'nde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika... Kadıköy ve Eminönü'nde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika... Kadıköy ve Eminönü'nde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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