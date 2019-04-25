Kadıköy'ün Güzide Devlet Okulu İlhami Ahmed Örnekal'da 23 Nisan Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanırken İstanbul Kadıköy'de bulunan İlhami Ahmed Örnekal İlköğretim Okulu da çocukların bayramını büyük bir coşku ile kutladı.

VELİLER DE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Okul müdürü Olgun Kayıkçı yönetiminde başarılı öğretmen kadrosu ile eğitim seviyesini üst düzeye taşıyan ve özel okulların bile kıskandığı bir devlet okumu haline gelen İlhami Ahmet Örnekal İlköğretim okulundaki coşkulu törene velilerin de ilgisi büyük oldu.