Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar

12.01.2021 13:34 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:08

KADIKÖY Sahili'ne yerleştirilen çardaklar, görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle tartışma konusu oldu.

KADIKÖY Sahili'ne yerleştirilen çardaklar, görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kadıköy Sahili'nde hafta sonrası yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı yola İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çardaklar konuldu. Çardaklar tartışma konusu oldu. Vatandaşların sık sık yürüyüş yaptığı sahil yolunda, Moda girişindeki 6 çardağın yan yana konulmasını görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle gereksiz bulanlar oldu. Kimi vatandaşlar ise durumdan memnun. Ancak çardakları kötü niyetle kullanan ve sahildekilere rahatsızlık verenler de olunca,  çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine çardakların etrafına şerit çekilerek kullanıma kapatıldığı öğrenildi. 

"BURASI 7'DEN 70'E HERKESİN GELDİĞİ BİR YER, DENETİMLİ KULLANILMALI"

Sık sık sahile yürüyüşe geldiğini söyleyen Meryem Kılıç, "Aslında güzel ama bazen içki masası kuruyorlar o güzel olmuyor. Çünkü burası ailelerin, çoluk çocuğun geldiği bir yer. Denetimli olursa daha güzel olur. Burası 7'den 70'e herkesin geldiği kamuya açık bir park olduğu için dikkatli olunması, bazı şeylere uyulması gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı  

"İNŞALLAH KURALLARA UYULARAK YENİDEN KULLANIMA AÇILIR"Arkadaşları ile sahilde yürüyüş yapan Zeynep Çağlar ise, "Kurallara uygun olarak kullanılırsa sorun yok. Her vatandaşın açık havadan, sahilden yararlanma hakkı var. Burada mangal yapmaya kalkarsanız tabii ki olmaz" dedi. 

"KAPANDIĞINDAN MEMNUNUZ"Bir başka kişi ise, "Akşamüstü taşkınlığa kaçanlar var, kapandı farkındaysanız zaten. İyi niyeti suiistimal edip kötüye kullananlar olduğu için kapandığından da memnunuz" diye konuştu.

"KALDIRILSA İYİ OLUR"Uzun bir aradan sonra Kadıköy Sahili'ne geldiğini ifade eden Yaşar Yanık ise, "Biraz rahatsızlık veriyor. Çünkü düzgün kullanımı sağlanamaz. Kadıköylü biri olarak, kaldırılsa iyi olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

 


- İstanbul
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mike Pence Hulusi Akar İlker Başbuğ Devlet Bahçeli
Magazin Cemal Hünal Eser Yenenler Özdemir Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:10:36. #1.14#
title